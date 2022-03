Apple rozpoczyna sprzedaż odnowionych iPhonów 12 - czy to dobra oferta?

W sklepie Apple Store znajdziemy iPhone 12 i iPhone 12 Pro po procesie recertyfikacji. Czy to dobra oferta?

Firma Apple ponownie wprowadziła do sprzedaży iPhone'a 12 Pro. Flagowy model z 2020 roku trafił do sklepu Apple Store jako urządzenie z certyfikatem Certified Refurbished. Oznacza to, że urządzenie przeszło całkowity proces odnowienia zgodny ze standardami Apple.

Odnowione modele iPhone'a Źródło: apple.com

Smartfony poprzedniej generacji sprzedawane są w niższych cenach. Urządzenia wyposażone są w nową baterię i obudowę, więc wizualnie niczym nie różnią się od nowych odpowiedników. Całość sprzedawana jest z 12-miesięczną gwarancją realizowaną na całym świecie. Dostawa i zwrot są darmowe, a smartfony dostarczane są z najnowszym systemem iOS na pokładzie.

Jedynym minusem jest brak fabrycznego opakowania. Smartfony iPhone 12 i iPhone 12 Pro po recertyfikacji dostarczane są w zastępczym pudełku.

Ile kosztują odnowione modele iPhone'a 12? W chwili obecnej smartfony kupimy jedynie w USA. Zaoszczędzimy od 100 do 180 dolarów względem sugerowanych cen detalicznych na nowe urządzenia.

Aktualnie nie wiemy czy smartfony pojawią się w sprzedaży w Polsce. Jeżeli tak się stanie bazowy iPhone 12 może być opłacalnym wyborem. Smartfon powinien kosztować około 3000 zł.