Apple rozważa powrót do klasycznych klawiatur w laptopach

Po długich latach narzekań być może kontrowersyjne klawiatury motylkowe od Apple znikną na dobre.

Apple jest firmą, która dopracowuje swoje produkty do perfekcji. Przedsiębiorstwo czuwa nad całym procesem projektowania i produkcji urządzenia, ale także jego pudełka i wielu innych rzeczy z nim powiązanych. W Cupertino ważne jest także odpowiednie ułożenie produktów w opakowaniu, a wszystko to, aby zwiększyć atrakcyjność produktów i zadowolić nawet najbardziej wybrednych użytkowników.

Źródło: macworld

Jak w każdym przedsiębiorstwie również u Apple zdarzają się wpadki. Największą z nich na przestrzeni ostatnich kilku lat jest klawiatura motylkowa, która zadebiutowała wraz z zupełnie nowym modelem dwunastocalowego MacBook'a z ekranem Retina i zaledwie jednym portem USB Typu C. Większość osób interesujących się nowymi technologiami wie, że było to przełomowe urządzenie, które w niektórych kwestiach cofnęło nas o dobre kilka lat. Apple znane jest z wprowadzania na rynek nowych technologii i innowacji przed wszystkimi. Wprowadzenie laptopa z zaledwie jednym portem USB Typu C oraz gniazdem słuchawkowym wywołało duże zamieszanie na rynku. O ile w kwestii USB Typu C w 2019 roku sytuacja wygląda dużo lepiej - na rynku istnieje więcej przejściówek i akcesoriów w niższych cenach, to jedna kwestia się nie zmieniła.

Dwunastocalowy model MacBook'a wprowadził na rynek zupełnie nową klawiaturę opartą na mechanizmie motylkowym z obniżonym skokiem. Zmiana była konieczna, ponieważ klawiatury znane ze starszych modeli były za grube, aby udało się je zmieścić do nowego komputera. Apple w tej kwestii było bardzo konsekwentne i już w przyszłym roku klawiatura pojawiła się w zupełnie nowych MacBook'ach Pro, a w 2018 roku również w zupełnie nowym MacBook'u Air. Niestety, ale firma nie przewidziała, że klawiatura nie przypadła do gustu użytkownikom, a na dodatek jest bardzo awaryjna. Jeżeli okruch dostanie się do mechanizmu ten może ulec uszkodzeniu. Apple uruchomiło programy naprawcze dla komputerów z klawiaturą motylkową, a w międzyczasie opracowano aż trzy generacje mechanizmu. Niestety, ale nawet najnowsza nie jest idealna.

Zgodnie z raportem analityka branżowego - Ming-Chi Kuo Apple może wreszcie powrócić do klasycznego nożycowego mechanizmu w klawiaturach nowych modelach MacBook'ów. Informację taką podało jako pierwsze 9to5Mac. Pierwszymi modelami wykorzystującymi nowe urządzenie wprowadzania mają być MacBook'i Pro na 2020 rok oraz odświeżony model MacBook'a Air, który może zadebiutować w tym roku.

Źródło: macworld

Jeżeli myślisz jednak, że klawiatura z MacBook'a Pro Retina z 2015 roku albo MacBook'a Air 2017 powróci jesteś w błędzie. Kuo twierdzi, że Apple po raz kolejny zaprojektuje zupełnie nową klawiaturę z uwzględnieniem problemów, jakie napotkano przy okazji wprowadzenia na rynek klawiatury motylkowej. Możliwe, że zastosowane zostanie włókno szklane, aby wzmocnić klawisze. Co ciekawe Kuo twierdzi, że tak zbudowana klawiatura będzie tańsza od obecnie stosowanej klawiatury motylkowej, która jest stosunkowo droga w produkcji. Klienci raczej jednak nie odczują tej oszczędności.

Wiadomość odnośnie projektowania zupełnie nowej klawiatury wykorzystującej mechanizm nożycowy wydaje się być częścią większych zmian, jakie obecnie panują w Apple. Nie bez znaczenia jest też fakt, że z firmy po niemal 30 latach odchodzi Jony Ive, który jest jednym z najważniejszych pracowników Apple i odpowiada za design urządzeń, z jakich korzystamy.

Od czasu debiutu w 2015 roku klawiatura motylkowa była celem wielu reklamacji i zażaleń. Spora część użytkowników skarżyła się na niski komfort pracy oraz dużą zawodność w działaniu klawiatury. Po dostaniu się okruchów do mechanizmu klawiatura wybiórczo wprowadza znaki. Klawiatury motylkowe psuły się tak często, że Apple zdecydowało się na uruchomienie programu naprawczego. W 2018 roku Apple wprowadziło w obrębie klawiatury motylkowej pewne zmiany. Dodano do jej konstrukcji membranę, która miała zapobiegać głośnej pracy klawiatury, co jest kolejnym problemem.

Mamy nadzieję, że Apple faktycznie zdecyduje się na przeprojektowanie klawiatur, jakie stosowane są w MacBook'ach, a przy okazji zwiększy nieco skok klawiszy, aby zwiększyć komfort pracy.