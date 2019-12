Apple rozważa współpracę z BOE - potrzebna większa ilość paneli OLED do iPhone'a

Samsung szuka kolejnego dostawcy ekranów OLED do urządzeń mobilnych. Czy BOE produkować będzie OLED'y do najtańszych iPhone'ów?

Apple wykorzystuje ekrany OLED w swoich urządzeniach od stosunkowo niedługiego czasu. Pierwszy panel tego typu pojawił się w Apple Watch w 2015 roku, a do iPhone'a dotarł dopiero w 2017 roku. W międzyczasie Apple do perfekcji opanowało proces produkcji paneli IPS LCD, które do dnia dzisiejszego stosowane są w tańszych modelach iPhone'a i iPad'ach.

Najnowsze plotki wskazują, że Apple zamierza zamówić u BOE w 2021 roku sporą partię wyświetlaczy OLED. Jeżeli informacja się potwierdzi to chińskie BOE stanie się drugim co do wielkości dostawcą matryc OLED na świecie.

Przeciek pochodzi z Korei Południowej i wskazuje, ze firma Apple szuka dostawcy paneli OLED. Wśród potencjalnych klientów znajduje się BOE - jeden z największych producentów matryc na świecie. Stawka jest wysoka, ponieważ Apple planuje zamówić aż 45 milionów paneli OLED, które zostaną użyte w iPhone'ach w 2021 roku.

Jeżeli Apple podpiszę umowę z BOE to chińskie przedsiębiorstwo stanie się drugim co do wielkości dostawcą paneli typu OLED na świecie. Gdyby tak się stało liderem pozostanie Samsung, który również produkuje panele OLED dla Apple'a. Na drugie miejsce wskoczy wtedy firma BOE, która także wytwarzać będzie matryce OLED na zlecenie Apple. Na trzeciej pozycji znajdzie się LG Electronics, które obecnie jest drugim co do wielkości dostawcą matryc OLED. Małe ekrany OLED na potrzeby Apple Watch nadal wytwarzać będzie Japan Display.

Apple w 2020 roku może potrzebować znacznie większej ilości paneli OLED. Jeżeli pogłoski o iPhone'ie 12 potwierdzą się to każdy model wyposażony zostanie w wyświetlacz OLED. Ta decyzja spowoduje, że gigant z Cupertino musi szukać kolejnego dostawcy matryc OLED, aby zaspokoić potrzeby. W chwili obecnej najlepiej sprzedający się iPhone 11 posiada ekran Liquid Retina, który zbudowany jest w technologii IPS LCD. Dopiero droższe modele iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max posiadają matryce OLED. Tańsze modele, które nadal są sprzedawane - iPhone Xr, iPhone 8 i iPhone 8 Plus również posiadają ekrany IPS LCD.

Możliwe, że już wkrótce BOE wytwarzać będzie ekrany nie tylko dla Huawei'a, ale także dla Apple.

