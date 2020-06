Apple rusza z promocją Back to School - Airpods'y w gratisie do komputera

Tegoroczna promocja Back to School wygląda nieco inaczej, niż w ubiegłych latach. W gratisie otrzymamy słuchawki AirPods o wartości 799 zł.

Wybierasz się na studia albo do szkoły średniej? A może jesteś uczniem i zamierzasz wymianę swojego sprzętu na nowszy?

Promocja Back to School w amerykańskim Apple Store

Apple co roku szykuje specjalną ofertę dla sektora edukacyjnego. Coroczna promocja Back to School obejmuje komputery Mac oraz tablety iPad. Urządzenia oferowane są z kilkuprocentową zniżką, a dodatkowo możemy liczyć na drogocenne gratisy.

Amerykańscy uczniowie i studenci mogą już skorzystać z tegorocznej ofert Back to School.

W związku z pandemią koronawirusa promocja na nowy rok szkolny została uruchomiona wcześniej, niż zazwyczaj.

Obecnie Apple oferuje darmową parę słuchawek AirPods drugiej generacji bez etui z ładowaniem bezprzewodowym do komputerów Mac oraz iPadów dla sektora edukacyjnego.

Oczywiście jak co roku istnieje kilka wyłączeń. W promocji biorą udział komputery MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro oraz tablety iPad Pro i iPad Air. Na liście brakuje Mac'a mini oraz podstawowego iPad'a - najtańszych produktów, które w praktyce najbardziej interesują uczniów zastanawiających się nad zakupem sprzętu od Apple.

Zniżki pojawiły się również na wybrane akcesoria takie, jak Apple Pencil, Smart Keyboard oraz Smart Cover.

Apple przy okazji wprowadzenia promocji Back to School mocno promuje funkcje słuchawek AirPods w połączeniu z innymi urządzeniami Apple - MacBookami oraz iPadami.

Promocja Back to School w amerykańskim Apple Store

Promocja Back to School z pewnością pojawi się także w Polsce. Co roku specjalne oferty z okazji powrotu do szkoły na początku rozpoczynają się w Stanach Zjednoczonych.

Będziemy Was na bieżąco informować o Back to School u polskich sprzedawców sprzętu Apple.

