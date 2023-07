Apple się nie uda. iOS 17 nie będzie miał wszystkich zapowiadanych funkcji - przynajmniej nie od razu

Na jesieni ma zadebiutować kolejna wersja systemu operacyjnego dla telefonów Apple. Jednak nie wszystkie zapowiadane funkcje znajdą się na nim od razu.

Co roku na jesieni fani technologii niecierpliwie czekają nie tylko na nowe produkty od wielu producentów, ale także kolejne wersje systemów operacyjnych czy to dla smartfonów, czy też komputerów od Apple. Tak samo będzie w tym roku, kiedy to na światło dzienne wyjdzie iOS 17 - kolejna już wersja systemu operacyjnego dla iPhone'a. Podczas WWDC Apple zapowiedziało, że nadchodzący system nie będzie rewolucyjny, jednak przyniesie ze sobą kilka interesujących ulepszeń i usprawnień, a także kilka nowych funkcji, które mogą spodobać się wielu użytkownikom.

Niestety, tak jak Apple ma z zwyczaju., nie wszystkie zapowiadane funkcje znajdą swoje miejsce w pierwszej dostępnej wersji iOS 17 - będą one raczej stopniowo udostępniane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Sprawdzamy, które zapowiedziane elementy systemu nie będą dostępne od dnia jego premiery.

1. AirDrop przez internet

Jedna z najciekawszych zmian w iOS 17 to nowe możliwości AirDrop. Pierwsza z nich, która wejdzie już od początku drogi iOS 17, to możliwość przesyłania AirDrop za pomocą dotknięcia telefonem do telefonu. Jednak druga, jeszcze ciekawsza, to właśnie AirDrop przez internet. Wystarczy rozpocząć przesyłanie pliku, a następnie odejść od siebie, a przesył będzie kontynuowany przez internet - wystarczy, że oba telefony będą podłączone do iCloud. Niestety, ta część zmian w AirDrop nie będzie dostępna w pierwszej wersji iOS 17.

2. Aplikacja Dziennik

Podczas WWDC, Apple zaprezentowało nową aplikację do prowadzenia dziennika, z wyobraźnią nazwaną Dziennik. Zawiera ona możliwość dołączania do wpisów muzyki, obrazów czy pinezek z lokalizacją, łączy się także z iCloud i jest szyfrowana na urządzeniu. Niestety, nie znajdzie się w iOS 17 w dniu premiery.

3. Wspólne playlisty w Apple Music

Mokry sen fanów muzyki spełnia się z Apple Music - w końcu w aplikacji będzie można podzielić się swoją playlistą ze znajomymi i wspólnie - każdy ze swojego urządzenia - dodawać do niej piosenki. Niestety funkcja ta nie będzie działała od początku - pojawi się zapewne wraz z aktualizacją iOS 17.1 lub 17.2.

4. AirPlay w hotelach

AirPlay również dostanie spory zastrzyk energii - od teraz będzie można z niego skorzystać w hotelach, na hotelowym sprzęcie. Wystarczy, że na hotelowym telewizorze zeskanujemy odpowiedni kod QR, a urządzenie powinno pozwolić nam wyświetlać treści bezpośrednio z naszego smartfona, eliminując denerwujące podłączanie się do cudzego sprzętu. Niestety wejście w życie tej funkcji zajmie trochę dłużej niż data premiery iOS 17, a sama implementacja jej w hotelach to już zupełnie inna - i zapewne dłuższa - historia.

5. NameDrop na Apple Watchu

NameDrop to nowa funkcja wysyłania wizytówki na inny iPhone przy pomocy zwykłego dotknięcia telefonu drugim smartfonem. Trafi ona na iPhone'y już na jesieni, jednak dopiero później ta sama możliwość pojawi się także na Apple Watchu. Będzie ona dostępna dla AW 6 i późniejszych, AW SE oraz AW Ultra.