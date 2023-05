Apple skopiuje Twój głos w kilkanaście minut. Ta i kilka innych funkcji pomoże osobom niepełnosprawnym

Apple przygotowało kilka nowych funkcji, dzięki którym każdy będzie mógł w pełni wykorzystać możliwości swojego iPhone'a.

Spis treści

Konferencja WWDC organizowana co roku przez Apple to okazja dla firmy do zaprezentowania nowości nie tylko jeśli chodzi o urządzenia, ale też funkcje na nich dostępne. Oczywiście Apple wyjawia z tej okazji swoje plany na kolejne wersje systemów operacyjnych w iPhonie, MacBookach i innych, ale też wprowadza do nich inne elementy, dzięki którym korzystanie z nich jest łatwiejsze.

Już teraz, ze względu na Dzień Świadomości o Dostępności, Apple już na około miesiąc przed konferencją postanowiło zaprezentować kilka wybranych funkcji, które zobaczymy w nowym iPhonie. Są to elementy, które umożliwią o wiele łatwiejsze korzystanie z telefonu osobom niepełnosprawnym.

Zobacz również:

Assistive Access

Tryb Assistive Access ma ułatwiać dostęp do pełnej funkcjonalności telefonu osobom o obniżonej sprawności kognitywnej. Jest to tryb, który znacznie upraszcza interfejs zarówno samego telefonu, jak i współpracujących indywidualnych aplikacji i przez to obniża wymagania potrzebne do zrozumienia różnorakich funkcji urządzenia. Ma to być tryb, który na pierwszy rzut oka daje dostęp do podstawowych i najważniejszych funkcji w telefonie dla osób, które mogą mieć trudności w poruszaniu się pomiędzy skomplikowanymi menu kontekstowymi.

Live Speech

Live Speech jest z kolei funkcją, która ma ułatwiać komunikację dla osób, które nie są w stanie używać głosu. Jest to syntezator mowy, którego będzie można użyć zarówno wprost z telefonu, jak i w czasie rozmów - czy to telefonicznych, czy nawet wideorozmów. Dzięki temu możliwe będzie napisanie swojej odpowiedzi na czacie, po czym włączenie syntezatora, który przeczyta ją dla każdego uczestnika telekonferencji. Apple planujke także wprowadzenie najczęstszych fraz jako gotowe odpowiedzi, dzięki czemu nie będzie trzeba ich za każdym razem wpisywać do syntezatora.

Personal Voice

Zapewne najciekawszym pomysłem Apple jest Personal Voice. Jest to funkcja przeznaczona dla osób, które w tym momencie nie mają problemów z mową, ale są w grupie ryzyka rozwinięcia się takich problemów w przyszłości. Dzięki niej będą oni mogli zaprogramować syntezator mowy w taki sposób, aby korzystał on z ich własnego głosu do generowania wiadomości.

Funkcja ma działać na podstawie próbek głosu, które zostaną zebrane podczas około 15-minutowej sesji odczytywania tekstów do mikrofonu urządzenia. Następnie, dzięki uczeniu maszynowemu, głosowe dane audio zastaną przetworzone i zostanie z nich stworzony model głosu, który będzie możliwy do wykorzystania w syntezatorze mowy. Apple obiecuje, że będzie to model głosu zapisywany lokalnie i nie będzie on dostępny dla osób trzecich.

Te i inne funkcje dostępu maja zostać szerzej zaprezentowane już na WWDC 2023 w czerwcu. Jednak trafione one na telefony i inne urządzenia wraz z iOSem 17, który powinien pojawić się na rynku wraz z premierą nadchodzącego iPhone'a 15.