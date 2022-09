Apple świętuje, a klienci firmy będą niedługo płakać. iPhone 14 Pro przekroczył najśmielsze oczekiwania

Premiera serii iPhone'ów 14 była bardzo ciekawym wydarzeniem. Podczas eventu z 7 września zobaczyliśmy cztery nowe telefony, a także trzy nowe smartwatche. Jednakże nie wszystkie nowe produkty wydają się być ekscytujące. Jak pokazują pierwsze wyniki sprzedaży, podstawowe wersje iPhone'a 14 wcale nie trafiają do klientów - ich zamówienia przedpremierowe były tak niskie, że Apple może prawie od razu zdecydować się na zmniejszenie lub zupełne zakończenie produkcji.

Nie jest to oczywiście zaskakujące, gdyż nowe podstawowe iPhone'y praktycznie nie różnią się od swoich poprzedników - korzystają nawet z tych samych podzespołów, a największą zmianą wydaję się zamiana wersji mini na wersję Plus (która, swoją drogą, jest najgorzej sprzedającym się wariantem nowego telefonu). Na szczęście dla Apple sytuacja ma się zupełnie inaczej, jeśli chodzi o dwie wersje Pro najnowszych telefonów.

Według raportu jednego z najbardziej znanych analityków Apple, Ming-Chi Kuo, iPhone 14 Pro sprzedaje się niesamowicie dobrze. Według niego Apple zastanawia się nawet nad podjęciem dość niespodziewanej decyzji, czyli ograniczeniem lub nawet zupełnym zaprzestaniem produkcji iPhone'a 14 i w zamian zwiększeniem produkcji iPhone'a 14 Pro oraz 14 Pro Max.

Due to strong demand for the iPhone 14 Pro models, my latest survey indicates that Apple has asked Hon Hai to switch the production lines of the iPhone 14 to the iPhone 14 Pro models, which will help improve Apple's product mix/iPhone ASP in 4Q22.