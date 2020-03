Apple szuka dostawców podzespołów do iPhone'a 12

Apple aktywnie szuka kolejnych podwykonawców, aby koronawirus nie przeszkodził w produkcji iPhone'a 12.

Koronawirus jest tematem przewodnim ostatnich miesięcy. Już praktycznie każda firma technologiczna doświadczyła problemów związanych z wybuchem epidemii. Sprawa jest o tyle poważna, że w Chinach produkowana jest przeważająca większość sprzętu elektronicznego.

Źródło: macworld.com

Epidemia w Chinach znacząco wpływa na łańcuchy dostaw podzespołów do sprzętu elektronicznego oraz na samą ich produkcję. Informacje te potwierdzają analitycy z Ming-Chi Kuo na czele. Sugeruje on, że w chwili obecnej Apple ma problem z zapewnieniem odpowiedniej ilości obiektywów niezbędnych do produkcji iPhone'ów.

Kuo uważa, że przychody firmy znacząco zmaleją w pierwszym kwartale, a również drugi kwartał jest niepewny. Dodatkowo Apple ponosi dodatkowe koszty, aby znaleźć odpowiednie firmy, które będą w stanie dostarczyć na czas niezbędne podzespoły.

Apple według Kuo niedługo straci swojego największego dostawcę obiektywów szerokokątnych, które wykorzystywane są do produkcji najnowszych iPhone'ów oraz mają pojawić się w smartfonach Apple kolejnej generacji. Już wkrótce zamówienia na szerokokątne aparaty w 30-40 procentach przeznaczone będą do produkcji iPhone'a 12.

Gigant z Cupertino w chwili obecnej dąży do dywersyfikacji swoich poddostawców. Taka taktyka ma zapewnić Apple chociaż częściowe zaspokojenie potrzeb na nowe podzespoły. W przypadku, gdy jedna z firm nie będzie w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości produktów Apple będzie miało w zanadrzu kolejnych dostawców. Takie działanie zapewni dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia problemów takich, jak wybuch epidemii w przyszłości.

W chwili obecnej Apple ma mieć zapasy obiektywów szerokokątnych na zaledwie jeden miesiąc produkcji. Według Kuo sytuacja nie wygląda najlepiej, a Apple mimo, iż robi co tylko może to odzyska płynne dostawy podzespołów dopiero z początkiem maja tego roku. W chwili obecnej nie wiadomo, jak wyglądać będzie produkcja iPhone'a w kwietniu tego roku.

Źródło: appleinsider.com