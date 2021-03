Apple szykuje konferencje. Nowe AirPodsy i Air Tags już 23 marca

Najnowsze plotki z Państwa Środka sugerują, że Apple zorganizuje swoje pierwsze wydarzenie tego roku 23 marca. Data ta została podana użytkownika Twittera o nicku DuanRui.

Jakie produkty zobaczymy na najbliższej konferencji? Zgodnie z naszym materiałem o premierach Apple zaplanowanych na ten miesiąc powinniśmy zobaczyć nowe słuchawki AirPods trzeciej generacji, całkowicie przeprojektowanego iPad'a Pro oraz lokalizator AirTags.

Wcześniej uważaliśmy, że konferencja odbędzie się 16 marca 2021 roku. Taka data została przekazana przez Marka Gurmana z Bloomberga. Najnowsze informacje sugerują jednak, że konferencja odbędzie się we wtorek 23 marca 2021 roku. Tego samego dnia OnePlus zaprezentuje flagowe smartfony z rodziny OnePlus 9.

Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią wydarzenie odbędzie się wirtualnie. Transmisja na żywo dostępna będzie na stronach Apple oraz oficjalnym kanale na YouTube. Oznacza to, że do jej oglądania nie potrzebujemy już urządzenia od Apple.

Kang 康总: The OnePlus 9 new product launch event and Apple event are held on the same day.



It seems that the Apple event is on March 23rd.