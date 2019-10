Apple szykuje się do implementacji wyświetlaczy LED

Ekrany OLED pojawiły się w iPhone'ach, ale reszta urządzeń nadal korzysta z paneli IPS LCD.

iPhone X zaprezentowany w 2017 roku wraz z modelami 8 i 8 Plus był urządzeniem przełomowym. Pomijając inny sposób interakcji z użytkownikiem i rewolucyjne Face ID po raz pierwszy zastosowano ekran wykonany w technologii OLED. Do tego czasu wszystkie modele iPhone'a posiadały wyświetlacze LCD. W rzeczywistości niektóre sprzedawanie obecnie telefony takie, jak iPhone 8, 8 Plus, XR oraz 11 nadal posiadają wyświetlacze IPS LCD nazywane przez Apple jako Retina HD lub Liquid Retina.

Źródło: apple

Pomimo tego, że pod ponad dwóch lat w najdroższych iPhone'ach umieszczane są panele OLED Apple nie umieściło tego typu ekranu w komputerach przenośnych oraz tabletach. Po części tłumaczyć to można większym zużyciem energii przez duże panele OLED w porównaniu do IPS LCD. Z drugiej strony Samsung od lat stosuje wyświetlacze Super AMOLED w swoich tabletach.

Analityk Apple Ming-Chi Kuo poinformował, że Apple planuje użyć technologii Mini-LED, która zbliżona jest do ekranów OLED w najnowszych iPad'ach i MacBook'ach. Nowe ekrany montowane mają być w najdroższych modelach już pod koniec 2020 roku lub na początku 2021 roku.

Istnieje wiele powodów, dla których producenci decydują się na implementacje paneli OLED w swoich urządzeniach. Tego typu rozwiązanie pozwala na zaoferowanie rewelacyjnej czerni oraz wysokiego jasności maksymalnej przy jednoczesnym zachowaniu wydajności energetycznej. Konstrukcja matryc OLED pozwala zmiejszenie ramek okalających ekran. To właśnie dlatego iPhone 11 posiada grubsze ramki od modeli Pro i Pro Max.

Panele Mini-LED mają być produkowane przez LG. Prawdopodobnie Apple chce przestać być zależne od Samsunga, który obecnie jest głównym dostawcą wyświetlaczy do iPhone'ów.