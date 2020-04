Apple szykuje się do odświeżenia MacBook'a Pro - nowy 13 calowy model już w maju

Podczas, gdy wszyscy oczekiwali zupełnie nowego 14 calowego MacBook'a Pro, Apple niespodziewanie zaprezentowało odświeżonego MacBook'a Air. Na pierwszy rzut oka komputer wygląda identycznie, jak model z 2019 roku, ale posiada zupełnie nową klawiaturę Magic Keyboard znaną już z 16 calowego MacBook'a Pro. Dodatkowo MacBook Air na 2020 rok oferuje znacznie wydajniejsze czterordzeniowe procesory (w podstawie dwurdzeniowy Intel Core i3), a to wszystko w obniżonej cenie, która startuje z poziomu 4999 zł.

Premiera nowego MacBook'a Air spowodowała, że niespełna roczny, kosztujący 6499 zł MacBook Pro 13 stał się mało opłacalnym wyborem. Komputer jest o 1500 zł droższy, ma 2x mniejszy nośnik SSD oraz wadliwą klawiaturę nożycową.

Jon Prosser przekazał właśnie za pośrednictwem swojego konta na Twitterze, że Apple przygotowuje się do prezentacji nowego 13 calowego MacBook'a Pro. Urządzenie ma pojawić się w sklepach w maju, niespełna rok po prezentacji aktualnie sprzedawanych modeli.

Niestety Jon Prosser informuje, że Apple zaprezentuje 13 calowego MacBook'a Pro, co jest sprzeczne z poprzednimi plotkami. Od miesięcy w sieci krążą informacje o zupełnie nowym 14 calowym MacBook'u Pro z wyświetlaczem mini-LED, klawiaturą Magic Keyboard oraz zminimalizowanymi ramkami okalającymi ekran.

Prosser donosi, że na rynku pojawi się jednak odświeżona wersja 13 calowego MacBook'a Pro. Oznacza to, że sprzedawany obecnie model, którego obudowa pochodzi jeszcze z 2016 roku zaoferuje klawiaturę Magic Keyboard oraz odświeżone procesory Intel należące do 10 generacji układów Core.

If everything goes well...



New 13” MacBook Pro (codename J223) coming next month. pic.twitter.com/2LGXy6w9Ya