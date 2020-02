Apple testuje 13 calowe MacBook'i Pro z procesorami Ice Lake

MacBook Pro 13 w wersji na 2020 roku może zaoferować spory skok wydajnościowy.

Wszystko wskazuje na to, że Apple przygotowuje się do kolejnego odświeżenia swoich komputerów MacBook Pro. Po prezentacji nowego MacBook'a Pro z 16 calową matrycą i klawiaturą Magic Keyboard nadchodzi czas na nieco bardziej kompaktowego 13 calowego MacBook'a Pro.

Źródło: macworld.co.uk

Obecnie Apple sprzedaje 13 calowe MacBook'i Pro oparte na specjalnie zaprojektowanych procesorach Intel Coffee Lake należących do 8 generacji układów Core. Modele te pojawiły się na rynku w połowie 2019 roku, kiedy to wszyscy oczekiwali już nadejścia nowych procesorów Ice Lake i Comet Lake należących do 10 generacji.

Już niedługo również Apple może zaoferować MacBook'i oparte na nowych chipach. Jeżeli rozważasz zakup 13 calowego MacBook'a Pro prawdopodobnie warto zaczekać na nowe modele, które przyniosą sporą liczbę zmian.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez @_rogame na twitterze nadchodzący 13 calowy MacBook Pro wykorzysta procesory Intel Ice Lake.

Podobnie, jak w przypadku obecnie sprzedawanych MacBook'ów Pro będą to układy, które znajdą się jedynie w sprzęcie od Apple. Gigant z Cupertino od wielu lat stosuje chipy, które Intel produkuje dla niego na zamówienie. Z informacji przekazanych przez @_rogame dowiadujemy się, ze prawdopodobnie najmocniejsza konfiguracja MacBook'a Pro z 13 calową matrycą zaoferuje procesor Intel Core i7-1068NG7, aż 32 GB pamięci operacyjnej oraz 2 TB dysk SSD.

Intel Core i7-1068NG7 to układ należący do 10 generacji, który posiada cztery rdzenie o bazowym taktowaniu 2,3 GHz, które w razie potrzeby może wzrosnąć w trybie Turbo Boost do 4,1 GHz.

Bardzo możliwe, że po raz pierwszy w historii Apple rozpocznie sprzedaż 13 calowego MacBook'a Pro z 32 GB pamięci operacyjnej. Na brak takiej konfiguracji narzekamy już od kilku lat.

Dodatkowo ujawniona konfiguracja wskazuje na obecność nośnika SSD o pojemności aż 2 TB.

Całość zostanie uzupełniona przez zmodyfikowaną klawiaturę Magic Keyboard.

Premiery nowego MacBook'a Pro z 13 calowym wyświetlaczem możemy spodziewać się już w kwietniu.

Źródło: ubergizmo.com