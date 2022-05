Apple testuje nową funkcję iPhone'a! Tap to Pay rewolucją płatności zbliżeniowych?

Jak widać na zamieszczonym poniżej filmie, funkcja Tap to Pay umożliwia pracownikowi sklepu przyjęcie od klienta płatności zbliżeniowej Apple Pay za pomocą wyłącznie iPhone'a - nie jest wymagany żaden terminal płatniczy.

Gdy funkcja ta zostanie wprowadzona w Stanach Zjednoczonych jeszcze w tym roku, sprzedawcy będą mogli przyjmować płatności zbliżeniowymi kartami kredytowymi i debetowymi oraz innymi portfelami cyfrowymi, a do realizacji płatności nie będzie potrzebny żaden dodatkowy sprzęt poza iPhonem wyposażonym w technologię NFC. Pozwoli to małym firmom akceptować płatności zbliżeniowe za pośrednictwem obsługiwanych aplikacji iOS za pomocą iPhone'a XS lub nowszego.

