Apple tworzy konto na TikTok

Apple jest obecne na Instagramie, Facebook'u i Twitterze. Dziś w nocy założono również konto na TikTok.

To spora niespodzianka. Apple założyło oficjalne konto na TikTok. W chwili obecnej profil nie posiada żadnych treści.

Po co firmie Apple konto na TikTok'u? Prawdopodobnie gigant z Cupertino wykorzysta nową platformę społecznościową, aby dotrzeć ze swoimi reklamami do młodszych odbiorców. W taki sposób działa obecnie profil Apple na Instagramie, który zdołał zgromadzić ponad 23 miliony obserwujących.

Nie powinno dziwić, że Apple zainteresowało się TikTok'iem. Platforma ta w obecnej sytuacji notuje ogromny wzrost popularności - głównie u młodzieży. Najwyraźniej pracownicy działu marketingu Apple upatrzyli w TikTok'u szansę na dotarcie do sporej grupy potencjalnych klientów.

W momencie pisania tego tekstu konto Apple na TikTok'u jest pozbawione jakichkolwiek treści. Jedyną istotną informacją jest fakt, ze portal potwierdził już, że nowo utworzone konto faktycznie jest oficjalne i należy do Apple. W chwili obecnej nie wiemy dokładnie, jak działać będzie konto Apple na TikTok'u. Biorąc pod uwagę, jak firma funkcjonuje w pozostałych mediach bardzo prawdopodobne jest, że w niedługim czasie na TikTok'u pojawi się wiele reklam najnowszego sprzętu od Apple. Możliwe, że zostana one nagrane w innej formie, która bardziej pasuje do specyfiki TikTok'a.

Bardzo możliwe, że przez jakiś czas profil Apple na TikTok'u pozostanie nieużywany. Apple posiada konto na Twitter, które pomimo tego, że jest puste zgromadziło już ponad 4,2 miliona obserwujących.

Możliwe, że Apple zamierza kontynuować serię Shot on iPhone, która prężnie działa na Instagramie. Być może już w wkrótce na TikTok'u pojawi się cykl Filmed on iPhone.

Link do konta Apple na TikTok'u znajduje się tutaj. W przeciągu ostatnich 10 godzin profil zyskał ponad 5000 obserwujących.

Przypominamy, że TikTok ostatnimi czasy podobnie, jak Zoom znalazł się pod ostrzałem w związku z problemami z bezpieczeństwem i prywatnością użytkowników.

