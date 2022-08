Apple tym razem dało ciała! iPhone 13 vs iPhone 14 - sprawdzamy różnice

Już niedługo premiera nowej generacji iPhone'a! Z tej okazji sprawdzamy, co się zmieni w nowej wersji telefonu i podpowiadamy, czy warto zmienić swoją trzynastkę na nowszy model.

Spis treści

Z niecierpliwością czekamy na premierę najnowszych modeli iPhone'a. Według naszych informacji iPhone 14 ujrzy światło dzienne już 13 września. Jednak dzięki wielu przeciekom już dziś znamy wiele szczegółów dotyczących nadchodzącego telefonu. Na tej podstawie sprawdzamy, czym iPhone 14 różni się od swojego poprzednika!

Fot. youtube.com / EverythingApplePro

Według najnowszych informacji iPhone 14 może być jedną z najmniejszych zmian w porównaniu do poprzednika w historii Apple. Poniższe porównanie pokazuje, jak ciężko będzie odróżnić od siebie nowe telefony.

iPhone 13 vs iPhone 14 - wygląd zewnętrzny

Podstawowa wersja iPhone'a 14 będzie miała twardy orzech do zgryzienia ze swoją starszą wersją. Według najnowszych informacji, większość zmian w wyglądzie nowej generacji telefonów Apple trafi tylko do wersji Pro. Oznacza to, że iPhone 14 będzie wyglądał praktycznie tak samo co iPhone 13.

Spodziewamy się jednak dwóch kosmetycznych różnic. Po pierwsze, nowa generacja iPhone'a to zawsze nowe kolory, więc tradycja ta na pewno zostanie kontynuowana w tym roku. Według niektórych informacji prym w tym roku ma mieć kolor fioletowy. Ponadto nowy iPhone często różni się od starszego modelu umiejscowieniem aparatów z tyłu. Jeśli więc Apple kontynuuje tę tradycję, zobaczymy w tym roku inny tylny moduł kamery.

iPhone 13 vs iPhone 14 - ekran

Wiele osób bardzo liczyło na duże zmiany dotyczące ekranu w nadchodzącym iPhonie 14. Niestety okazuje się, że firma z Cupertino zarezerwowała te ulepszenia dla wersji Pro swojego telefonu. Zwykła czternastka dostanie dokładnie ten sam panel, co poprzednik: wyświetlacz OLED Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości 2532 x 1170 pikseli, a wszystko z odświeżaniem zaledwie 60 Hz. Ciężko powiedzieć coś innego niż tylko: szkoda.

iPhone 13 vs iPhone 14 - aparaty

Tutaj również historia jest bardzo krótka: iPhone 14 ma mieć te same aparaty zarówno z przodu, jak i z tyłu, co iPhone 13. Dostaniemy więc 12 MP aparat głowny i 12 MP aparat szerokokątny z tyłu urządzenia, a z przodu również sensor 12 MP. Co smutniejsze, dużo słyszeliśmy o zlikwidowaniu notcha i umieszczeniu przedniego aparatu w wycięciu w ekranie (w kształcie litery i). Okazało się, że to również znajdzie się tylko w wersji z dopiskiem Pro.

Według kolejnych przecieków, Apple wyposaży swojego flagowca w przedni aparat marki LG, który będzie posiadał funkcję autofocus. Już teraz iPhone 13 jest jednym z najlepszych smartfonów do zdjęć dostępnych na rynku, a nowa kamera do selfie może sprawić, że kolejny model flagowca tylko umocni swoją pozycję w tym segmencie. Szczególnie dziś, gdy często wykorzystujemy przedni aparat do wielu rzeczy - od lekcji online do tworzenia treści w internecie - może to byś ciekawe ulepszenie.

iPhone 13 vs iPhone 14 - specyfikacja techniczna

Najbardziej zaskakującą jednak, jak i najbardziej rozczarowującą, jest sytuacja dotycząca specyfikacji technicznej iPhone'a 14. Według najnowszych informacji podanych przez TrendForce, nowy iPhone, po raz pierwszy w historii, ma wykorzystywać procesor poprzedniej generacji! Według raportu, iPhone 13 i iPhone 14 mają działać dzięki temu samemu Apple A15 - nawet taktowanie procesora ma pozostać na tym samym poziomie. Wygląda więc na to, że wydajność nowego telefonu będzie dokładnie taka sama, jak poprzednika.

Z drugiej strony doszły nas też słuchy, że A15 w nowym iPhonie 14 ma by jednak szybszy od poprzednika dzieki zastosowaniu odpowiedniego koprocesora oraz lepszego układu chłodzenia. Aby dokładnie ocenić rezultty tych zmian, będziemy musieli poczekać do oficjalnej premiery sprzętu.

Fot. TrendForce

Jedyną znaczącą różnicą jest pamięć RAM oferowana w iPhonie 14. Nowe urządzenie będzie produkowane z 6 GB pamięci operacyjnej, co jest zdecydowanym krokiem do przodu w porównaniu do poprzednika, który miał zaledwie 4 GB. Nie ma za to różnicy w pamięci wewnętrznej - oba telefony dostępne będą w konfiguracja z 128/256 i 512 GB miejsca na pliki.

Warto też wspomnieć, że nowe iPhone'y 14 zostaną wyposazone w laser, którego zadaniem będzie ulepszenie korzystania z aplikacji bazujących na AR. Jednakże otworzy on też dostęp do szeregu innych funkcji - na przykład lepszej analizy powietrza czy ulepszonego AutoFocusu.

iPhone 13 vs iPhone 14 - cena

Kolejnym aspektem, który ma się nie zmienić, jest cena nowego telefonu. Aktualnie iPhone 13 kosztuje 4199 zł. Cena czternastki ma się rozpoczynać od dokładnie tego samego pułapu, także za iPhone 14 zapłacimy również 4199 zł. Niestety nie są to wcale dobre wieści, gdyż aktualnie najtańszy iPhone 13 Mini kosztuje zaledwie 3599 zł. jako że w następnej generacji nie będzie już wersji Mini, de facto za najtańszego nowego iPhone'a zapłacimy aż 600 zł więcej.

iPhone 13 vs iPhone 14 - czy warto wymienić?

Jak widać z tego porównania, różnice między iPhonem 13 a 14 są wyłącznie kosmetyczne. W tym roku, w przeciwieństwie do poprzednich, nowy telefon nie będzie się nawet bronił lepszą wydajnością. Wygląda więc na to, że odpowiedź jest bardzo prosta: na podstawie dotychczasowych przecieków, zdecydowanie nie warto wymienić iPhone'a 13 na iPhone'a 14.

Za to po premierze nowej generacji, odchodząca trzynastka może stać się niezłym kąskiem dla poszukiwaczy okazji. Oczywiście zwrócimy jeszcze uwagę na tę kwestię po oficjalnej premierze - może się okazać, że magia Apple jednak przemówi na korzyść nowego modelu.

Już dziś dowiemy się też, z jakimi nowymi funkcjami w oprogramowaniu zadebiutuje czternasta generacja iPhone'a. Podczas WWDC zostanie zaprezentowany iOS 16, a wraz z nim wiele udogodnień dla najnowszych telefonów Apple. Więcej informacji o tym, jak oglądać i czego się spodziewać na WWDC, pod tym linkiem.

AKTUALIZACJA 07.06.2022

WWDC 2022 już za nami! Niestety nie dowiedzieliśmy się niczego konkretnego na temat nowych iPhone'ów 14. Jednakże na konferencji zosttał zaprezentowany system operacyjny iOS 16, który ma zadebiutować na jesieni - razem z oficjalną premierą nowych telefonów. Nadchodzący system przyniesie wiele udogodnień, które w tym roku skupiają się na możliwości personalizacji swojego iPhone'a - a szczególnie jego ekranu blokady. Wszystkie nowe funkcje zaprezentowane na WWDC mają trafić zarówno do iPhone'a 13, jak i iPhone'a 14! Więcej o nadchodzących zmianach dowiesz się w naszym artykule pod tym linkiem.