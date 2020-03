Apple udostępnia iOS 13.4 i watchOS 6.2 w wersji Golden Master

Aktualizacja urządzeń od Apple rozpocznie się w przyszłym tygodniu.

Apple udostępniło dziś wersje Golden Master swoich systemów operacyjnych iOS 13.4 oraz watchOS 6.2. Oznacza to, że prace rozwojowe zostały ukończone, a oprogramowanie jest już stabilne. Jeżeli w ciągu najbliższego tygodnia testerzy nie wykryją żadnych błędów oprogramowanie Golden Master zostanie udostępnione jako stabilna aktualizacja dla wszystkich kompatybilnych urządzeń.

Oprócz iOS 13.4, iPadOS 13.4 oraz watchOS 6.2 Apple udostępniło również nowe wersje innych systemów - macOS 10.15.4 Catalina Beta 6 oraz tvOS 13.4 Golden Master.

Największą zmianą w systemie iOS 13.4/iPadOS 13.4 jest dodanie zaawansowanej obsługi myszy, która została ogłoszona przez Apple wraz z iPadem Pro 2020 oraz Magic Keyboard z wbudowanym gładzikiem. Po zaktualizowaniu do iPadOS 13.4 wszystkie kompatybilne modele iPad'a uzyskają dostęp do nowego systemu obsługi za pomocą myszy na poziomie systemowym. Rozwiązanie to znacząco ułatwi prace z tabletem. Od teraz iPad Pro stanie się realnym zamiennikiem dla komputera PC.

System operacyjny iOS 13.4 to także odświeżona aplikacja Mail. Apple zdecydowało się na wprowadzenie nowego paska narzędzi. Wśród nowości znajdziemy także obsługę udostępniania folderów na dysku iCloud Drive, która umożliwia przeglądanie jego zawartości w czasie rzeczywistym wszystkim użytkownikom.

W iOS 13.4 pojawiło się także kilka nowych naklejek Memoji. Bardzo ważną, chociaż nie widoczną na pierwszy rzut oka nowością jest zmieniony system zakupów w App Store. Pozwala on teraz na zakup jednej aplikacji na wszystkie platformy. Niestety to od dewelopera zależy, czy będzie wspierał jeden zakup na wszystkie platformy.

Nie zabrakło również wielu mniejszy zmian i poprawek znanych błędów. iOS 13.4 będzie pierwszą aktualizacją systemu od wydania iOS 13.3.1 niemalże dwa miesiące temu.

System operacyjny watchOS 6.2 uzyska wsparcie dla funkcji EKG w trzech nowych krajach. Niestety w Polsce nadal nie skorzystamy z tej funkcji.

Sprawdź, ile kosztuje iPhone 11.

Źródło: 9to5mac.com