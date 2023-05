Apple ujawniło wielką tajemnicę WWDC 2023. Wszystko przez zaproszenia na konferencję

Zaproszenia na konferencję WWDC 2023 przyjęły nietypowy format. To duża podpowiedź na temat najbardziej oczekiwanej premiery Apple od lat.

Od kilku tygodni wiemy już, że Apple planuje swoją coroczną konferencję WWDC 2023 na 5 czerwca 2023 roku. Co prawda oficjalne zaproszenia nie zostały jeszcze rozesłane, jednak nieoficjalnie dowiadujemy się, że kolejne publikacje wiedzą już o dacie wydarzenia oraz dostają pierwsze wejściówki. To właśnie lista publikacji, które otrzymały zaproszenia na WWDC 2023, odkryła kilka kart producenta.

Od kilku lat coraz głośniej robi się o najnowszym pomyśle Apple na innowację w technologicznej strefie. Wszystko wskazuje na to, że firma z jabłkiem w logo ma zamiar pójść w stronę VR oraz Augmented Reality. Sugerują to coraz większe możliwości AR w iPhonie i iPadzie, a także wiele plotek na temat Reality Pro, czyli okularów AR, które mają być w przygotowaniu przez Apple od kilku lat.

Jednakże dotąd nie wiedzieliśmy jeszcze, czy Apple w końcu zaprezentuje ten produkt - a tym bardziej, kiedy to się ewentualnie stanie. Jednakże teraz, na WWDC 2023, po raz pierwsze zostały zaproszone publikacje specjalizujące się właśnie w VR. Strona Road to VR ujawniła, że jej przedstawiciele zostali zaproszeni na to wydarzenie, tak samo jak inna strona UploadVR.

Takie zaproszenia jasno wskazują, że Apple ma zamiar przedstawić na konferencji produkt, który zainteresuje właśnie takie outlety newsowe. Oczywistym więc wydaje się, że w końcu zobaczymy prezentację najnowszego Reality Pro. Oczywiście wcześniej słyszeliśmy już o zarezerwowaniu tego znaku towarowego przez Apple, jak i wielu innych patentach, jednak jest to pierwszy konkretny dowód na nadchodzącą premierę okularów VR od firmy z Cupertino.

Oczywiście na ten moment nie możemy być jeszcze pewni, że takie zaproszenie oznacza rychłą premierę nowego sprzętu - może to być po prostu pierwsza prezentacja, po której jeszcze wiele lat minie do wejścia produktu na rynek. Jednak mimo tego będzie to spory krok w stronę upowszechnienia się nowego produktu od Apple.