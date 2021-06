Apple ulepsza iPady - sprawdź o co chodzi

Następna generacja iPad'ów zostanie wyposażona w nowoczesne ekrany OLED. Kto będzie odpowiedzialny za ich produkcję?

Nie jest tajemnicą, że Samsung będzie głównym producentem ekranów AMOLED dla tegorocznego iPhone'a 13. Jak się okazuje, smartfony Apple nie będą jedynymi urządzeniami wyposażonymi w wyświetlacze koreańskiego producenta. Najnowsze doniesienia mówią, że Samsung wyprodukuje większość ekranów OLED, które znajdą się w przyszłorocznych iPad'ach.

Koreański portal ETNews donosi, że Apple przestanie korzystać z ekranów LCD oraz Mini LED w niektórych wersjach iPada, a w zamian zobaczymy wyświetlacze OLED. Samsung od dłuższego czasu jest głównym producentem ekranów dla wielu produktów Apple, takich jak iPhone, Apple Watch, czy nawet Touch Barów w MacBookach. Nie powinno więc zatem dziwić, że znajdą się one w kolejnym urządzeniu. Bardzo możliwy jest scenariusz, w którym Samsung będzie głównym dostawcą wyświetlaczy do nadchodzącego iPada, a mniejsza część produkcji przypadnie w udziale firmie LG. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku produkcji ekranów dla iPhone'a 13 i iPhone'a 13 Pro.

Warto podkreślić, że już najnowszy iPad Pro wyposażony jest w prawie trzynastocalowy wyświetlacz Mini LED. Apple coraz szybciej odchodzi więc od ekranów LCD, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość ich produktów. Ekrany Mini LED oraz OLED oferują dużo lepsze wrażenia podczas użytkowania: większą jasność, głębszą czerń oraz większy kontrast, w porównaniu do wyświetlaczy poprzedniej generacji.

Inne z wiadomości mówią także, że wszystkie iPady, które Apple planuje wypuścić w 2023 roku będą wyposażone w ekrany OLED. Może to oznaczać kolejną porcję zamówień dla Samsunga oraz potencjalnie przyspieszyć rozwój technologii OLED. Może to także spowodować, że większa liczba producentów zacznie zamawiać ekrany OLED do swoich urządzeń mobilnych.

