Apple umożliwi zakup jednej aplikacji na wszystkie swoje platformy

Masz aplikacje na iPhone'a? Już niedługo nie będziesz musiał płacić za odpowiednik na Mac'a.

Apple rezygnuje z dodatkowego źródła dochodu. To świetna wiadomość dla użytkowników ekosystemu z Cupertino. Do tej pory użytkownicy urządzeń z systemami iOS/iPadOS, macOS, tvOS oraz watchOS zmuszeni byli do kupna mobilnej oraz desktopowej wersji tej samej aplikacji. Było to niezwykle irytujące i kosztowne. Konsument posiadający wybraną aplikację na telefonie nie mógł w łatwy sposób skorzystać z niej na komputerze i na odwrót. Problem ten dotyczy zarówno gier, jak i różnego rodzaju aplikacji, które często są kosztowne.

Apple poinformowało, że pracuje nad nową funkcją, która pozwoli przenieść aplikacje z iOS oraz macOS. W App Store pojawi się nowe rozwiązanie, które zweryfikuje, czy użytkownik posiada już zakupioną aplikację na jedno z urządzeń. Jeżeli tak to nie będzie musiał płacić dodatkowo za wersję desktopową/mobilną.

Najnowsze wieści z Cupertino potwierdzają wprowadzenie uniwersalnych zakupów pomiędzy App Store dla różnych platform od Apple. Mowa o systemach macOS, iOS, tvOS, iPad OS oraz watchOS.

Ja działać będą uniwersalne zakupy? Jeżeli użytkownik kupi na swoim iPhone'ie aplikacje, która ma swój odpowiednik na komputery macOS to zostanie on automatycznie poinformowany, że może zainstalować za darmo ten sam program na komputerze. Całość działać będzie identycznie w przypadku zakupu z poziomu komputera Mac.

Co ważne funkcja ta będzie domyślnie aktywowana, ale niestety deweloperzy będą mieli możliwość ręcznego wyłączenia uniwersalnych zakupów. Jesteśmy przekonani, że część z nich od razu to zrobi ze względu na możliwość większego wzbogacenia się.

Informacja została przekazana po raz pierwszy przez użytkownika Twitter'a oraz zarazem twórcę aplikacji na urządzenia od Apple Steve'a Troughton-Smith'a. Wiadomość ta została później potwierdzona przez samo Apple w specjalnym komunikacie prasowym, który potwierdza nasze przypuszczenia odnośnie uniwersalnych zakupów. Apple tłumaczy, że zostaną one automatycznie uruchomione w przypadku aplikacji korzystających z rozwiązania Mac Catalyst, które pozwala szybko przenieść apki z iPhone'a na Mac'a.

