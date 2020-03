Apple uruchamia masową produkcję iPhone'a 9; iPad Pro z 5G jeszcze w tym roku

iPhone 9 miał zadebiutować jeszcze w marcu. Premiera została opóźniona przez koronawirusa.

Najnowsze informacje z Chin donoszą, że Apple rozpoczęło masową produkcję iPhone'a 9.

Źródło: apple.com

Wiadomość została przekazana przez Jona Prossera, który znany jest z publikowania wiarygodnych informacji ze świata nowych technologii.

Początkowo oczekiwaliśmy, że nowy, tani iPhone zadebiutuje 31 marca. Przypominamy, że Apple w marcu 2016 roku zaprezentowało swojego pierwszego taniego iPhone'a model SE.

Niestety w związku z wybuchem pandemii koronawirusa premiera iPhone'a 9 została odroczona na bliżej nieokreślony termin.

Foxconn - największy producent sprzętu Apple potwierdził, że otwiera swoje fabryki w Chinach. Oznacza to uruchomienie masowej produkcji iPhone'a 9.

Oczekujemy, że na rynku pojawią się dwa modele iPhone'a 9 - standardowy iPhone 9 oraz większy iPhone 9 Plus. Smartfony te zastąpią w portfolio firmy Apple ponad dwuletnie modele iPhone 8 oraz iPhone 8 Plus. Smartfony z rodziny iPhone 9 posiadać będą identyczny wygląd zewnętrzny i wyświetlacze, co iPhone 8. Apple zdecyduje się jedynie na modernizacje podzespołów wewnętrznych. Na taki sam krok zdecydowano się podczas premiery iPhone'a SE.

iPhone 9 zostanie wyposażony w klasyczny przycisk Home zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych Touch ID. Zabraknie technologii rozpoznawania twarzy Face ID. Nie możemy liczyć również na wyświetlacz OLED. iPhone 9 zaoferuje procesor Apple A13 Bionic oraz zestaw aparatów, które zastosowano już w iPhone'ie 11.

Dodatkowo w oddzielnym poście na Twitterze Prosser poinformował, że Apple przygotowuje się do wprowadzenia na rynek swojego pierwszego tabletu z wbudowanym modemem sieci 5G. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem iPad Pro 5G powinien zadebiutować pod koniec 2020 roku. Możliwe, że tablet zostanie zaprezentowany na specjalnym wydarzeniu w październiku.

iPad Pro 5G ma być dostarczany z nowym procesorem Apple A14X Bionic, który będzie zintegrowany z modemem sieci 5G. Reszta specyfikacji technicznej pozostanie niezmieniona.

Źródło: 91mobiles.com