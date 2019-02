Apple usuwa przełącznik "Proś o nieśledzenie mnie" z Safari, ale robi to z dobrego powodu.

Apple usuwa przełącznik "Proś o nieśledzenie mnie" z Safari, lecz tak naprawdę niewiele to zmienia.

Safari było jedną z pierwszych przeglądarek, które dodały do ustawień prywatności funkcję proszenia stron internetowych o nieśledzenie użytkownika, a teraz stanie się jedną z pierwszych, które zaprzestały jej stosowania. Zgodnie z informacjami w Safari 12.1 - które pojawi się wraz z nadchodzącymi aktualizacjami iOS 12.2 i macOS 10.14.4 Apple usunie przełącznik z Safari w celu zachowania bezpieczeństwa danych u źródła.

Jak wyjaśnia twórca przeglądarki dbającej o bezpieczeństwo DuckDuckGO standard nie śledź, który został przyjęty przez wiele znanych przeglądarek w rzeczywistości nie działa. Jak dowodzą wskazania przełącznik proszący o nieśledzenie w Safari jedynie prosi o nieśledzenie użytkownika, lecz większość witryn się do tego nie stosuje. W rzeczywistości przełącznik nie śledzenia może ułatwić śledzenie użytkownika w sieci. Z tego właśnie powodu Apple planuje go usunąć. W jego miejsce planuje wprowadzić inteligentne zapobieganie śledzeniu, a nowsza wersja WebKit ma ograniczyć przesyłanie ciasteczek oraz innych danych do witryn internetowych. Takimi działaniami ma dążyć do zapobiegania śledzeniu i nadużywaniu plików zawartych w ciasteczkach. Regularne czyszczenie ciasteczek po odwiedzeniu witryny według Apple skutecznie ograniczy śledzenie użytkownika w sieci.

Proś o nieśledzenie mnie w iOS 12.1.4

Inteligentne zapobieganie śledzeniu jest obecnie domyślnie włączone i działa w tle bez świadomości użytkownika. Nie jest wiadomo, czy Apple będzie dodawać nowe funkcje do zapobiegania śledzeniu oraz czy umożliwi jego personalizację. Obecnie inteligentne zapobieganie śledzeniu jest mądrzejsze i inteligentniejsze niż przycisk proszący o nieśledzenie i dopóki nie powstaną regulację prawne odnoszące się do egzekwowania śledzenia i ukierunkowywania reklam online jest to najlepszy możliwy krok w celu poprawy bezpieczeństwa podczas przeglądania sieci.

Dlaczego to takie ważne?

Śledzenie w internecie to obecnie największy problem nowoczesnej sieci, a zbieranie jak największej ilości naszych danych przeglądania jest pożyteczne dla reklamodawców. Idea przycisku nie śledzenia w Safari była dobra, jednak jej realizacja nie była zadowalająca. Nowa metoda inteligentnego śledzenia to świetny początek, aby ograniczyć śledzenie użytkowników w sieci i czekamy na implementacje podobnego rozwiązania w Chrome.