Apple uważa, że App Store to nie jedyne miejsce z aplikacjami na iPhone'a

Apple broni się przed Australijską Komisją Konkurencji i Konsumentów twierdząc, że App Store nie jest jedynym sklepem z aplikacjami na iPhone'a i iPad'a. Jaka jest zatem alternatywa proponowna przez giganta z Cupertino?

Apple wielokrotnie oskarżane było o działania monopolistyczne. Firma posiada bardzo zamknięty ekosystem, do którego nie dopuszcza swoich partnerów biznesowych oraz konkurencji. Ze względu na charakterystykę systemu operacyjnego iOS posiadacze smartfonów Apple muszą korzystać z App Store. Czasami stwarza to problemy. Na przykład po utarczce z Epic Games posiadacze smartfonów od Apple nie mogą grać w Fortninte.

App Store

Obecnie Apple ma napięte stosunki z Australijską Komisją Konkurencji i Konsumentów. Organizacja działająca na rzecz konsumentów zarzuca firmie Apple działania monopolistyczne.

Gigant z Cupertino w odpowiedzi przekazał, że użytkownicy wcale nie muszą korzystać z App Store i mają inne możliwości na uruchamianie aplikacji.

O co chodzi? Jakie rozwiązania proponuje firma Apple? Okazuje się, że mowa o aplikacjach PWA, które nie wymagają instalacji. To oficjalna odpowiedź Apple na zarzuty Australijskiej Komisji Konkurencji i Konsumentów, która nijak ma się do rzeczywistości.

Amerykańska firma w oficjalnym oświadczeniu dla Australijskiej Komisji Konkurencji i Konsumentów przekazało:

Apple postrzega i traktuje innych dystrybutorów aplikacji, dla platform innych niż iOS, jako znaczących konkurentów, których ceny i polityka ograniczają zdolność Apple do sprawowania władzy nad deweloperami

Australijska Komisja Konkurencji i Konsumentów bada sklepy z aplikacjami od Apple i Google i jest zaniepokojona ich wpływem na cały rynek oraz brakiem realnych alternatyw.

Z historii wiemy już, że nawet spora kara finansowa nie spowoduje otwarcia ekosystemu Apple. Firma już niejednokrotnie płaciła za swoją niesubordynację w stosunki do organów państwowych oraz organizacji międzynarodowych.

Źródło: zdnet.com