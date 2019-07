Apple w 3 kwartale zarobiło na wszystkim - poza iPhone

Wyniki firmy z Cupertiono za 3 kwartał 2019 roku są bardzo dobre, a na czym zarabia najwięcej?

Apple oficjalnie podało sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał bieżącego roku i - podobnie jak w dwóch poprzednich - wszystko, co jest sygnowane logiem jabłka sprzedaje się świetnie... poza smartfonami iPhone. W porównaniu z trzecim kwartałem 2018 roku, dochody z ich sprzedaży spadły o 10% i wyniosły 26 miliardów dolarów - rok temu było to 29,5 miliarda. W omawianym okresie sprzedało się łącznie 41 milionów urządzeń iPhone. Ale ogólna sprzedaż wszystkich oferowanych przez Apple produktów była o 17% większa niż rok temu. iPad przyniósł 5 miliardów dochodów, Mac prawie 6 miliardów, a usługi podskoczyły o 15% i dały 11,5 miliarda. To ostatnie jest spowodowane debiutem takich rzeczy, jak Apple TV+, Apple Arcade oraz Apple Pay, które stało się poważną konkurencją dla PayPala.

Inne mocne źródło dochodów Apple to wearables, w tym Apple Watch oraz AirPods. Tu sprzedaż skoczyła ponad 50%, przynosząc 5,5, miliarda - rok temu dała 3,7 miliardów. Jak powiedział Tim Cook, zyski z samych wearables są o 60% większe niż u innych firm z listy Fortune 500. Jednak co ciekawe - spadają zyski firmy w Chinach. Niedużo, bo niedużo, ale jednak w dół z 9,6 mld na 9,2 mld. Analitycy podają, że globalny dochód Apple za kolejny kwartał wyniesie pomiędzy 61 a 64 miliardów dolarów - do czego mają przyczynić się nowe modele iPhone 2019 oraz inne oczekiwane w tym okresie premiery, w tym 16-calowy MacBook Pro oraz jeszcze bliżej nieokreślone "nowe produkty i usługi".