Apple w końcu pozwoli na naprawę Face ID - koniec z wymianą całego iPhone'a!

Apple zmienia reguły serwisowania smartfonów iPhone. Już niedługo naprawa Face ID nie będzie wymagać wymiany całego urządzenia.

Sklepy Apple Store oraz autoryzowane serwisy Apple (Apple Authorized Service Providers) wkrótce będą mogły skorzystać z nowych wytycznych serwisowych. To świetna wiadomość dla posiadaczy nowszych modeli iPhone'a.

Face ID w iPhone 12 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Według informacji z zaufanych źródeł przekazanych przez portal MacRumors, firma Apple pozwoli na naprawę Face ID w smartfonach iPhone Xs oraz nowszych.

Apple informuje, że autoryzowane serwisy wkrótce będą w stanie uzyskać dostęp do nowej części serwisowej. Będzie nią kamera TrueDepth, która zawiera wszystkie moduły Face ID oraz aparat przedni. Moduł ten pozwoli na naprawę Face ID bez konieczności wymiany całego urządzenia. Dzięki tej zmianie zmniejszy się liczba wymian smartfonów, co przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Ucieszą się również konsumenci. Naprawa Face ID będzie tańsza od wymiany całego urządzenia. Niestety na razie nie wiemy ile kosztować będzie wymiana samego Face ID.

Co ciekawe wymiana Face ID nie zadziała w iPhone X z 2017 roku. Model ten posiada Face ID pierwszej generacji, które w dalszym ciągu wymagać będzie wymiany całego urządzenia w celu naprawy.

Apple udostępni serwisom nowe funkcje narzędzia diagnostycznego Service Toolkit. Program pozwoli ocenić czy da się naprawić Face ID bez wymiany całego urządzenia. Gigant z Cupertino poinformował, że odpowiednia dokumentacja i szkolenia zostaną przekazane w niedalekiej przyszłości.

Naprawa Face ID możliwe będzie w następujących modelach: