Apple w końcu pozwoli oglądać YouTube w 4K na komputerach Mac

Apple spopularyzowało stosowanie matryc o zwiększonej rozdzielczości w komputerach stacjonarnych i laptopach, a do tej pory nie pozwala oglądać YouTube w 4K.

Apple wprowadziło właśnie czwartą betę deweloperską systemu operacyjnego macOS Big Sur, który w finalnej wersji trafi na miliony komputerów Mac jesienią tego roku.

Safari na różnych urządzeniach od Apple

Okazuje się, że nowa wersja beta wprowadza jedną niezwykle ważną funkcję, której do tej pory brakowało każdemu użytkownikowi Mac'a z ekranem Retina. Mowa o możliwości oglądania filmów na YouTube w rozdzielczości 4K.

Prawda jest taka, że mamy 2020 rok, Apple od 2012 roku stosuje w swoich komputerach ekrany Retina o rozdzielczości od 2560 x 1600 (przy 13 calach) do 5120 x 2880 (przy 27 calach), a nadal nie pozwala na oglądanie filmików na YouTube w rozdzielczości wyższej, niż Full HD (1920 x 1080 pikseli). Na szczęście ma się to zmienić wraz z systemem operacyjnym macOS Big Sur.

Apple po cichu dodało do systemu operacyjnego macOS Big Sur Beta 4 możliwość obsługi odtwarzania filmów YouTube w rozdzielczości 4K z HDR w domyślnej przeglądarce systemowej Safari.

Wcześniej Apple również po chichu dodało obsługę YouTube w 4K w swoich pozostałych systemach operacyjnych - iOS, iPadOS oraz tvOS.

Okazuje się, że Apple finalnie zaczęło wspierać kodek wideo VP9 Google. Jest on używany do odtwarzania wideo na YouTube w 4K. Do tej pory Safari nie było kompatybilne z tą technologią, co skutkowało możliwością oglądania filmów w rozdzielczości Full HD lub niższej.

Źródło: cultofmac.com