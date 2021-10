Apple w sądzie - wszystko przez brak ładowarek w zestawie

Chińscy studenci pozwali Apple za brak ładowarek w zestawach sprzedażowych iPhone'a. Sprawa trafi do sądu.

Apple będzie musiało zmierzyć się z kolejną batalią sądową. Tym razem chodzi o brak ładowarek w zestawach sprzedażowych iPhone'a. Od września 2020 roku firma Apple sprzedaje swoje smartfony bez zasilaczy. Gigant z Cupertino twierdzi, że każdy posiada w swoim domu odpowiednią ładowarkę, ale w ramach potrzeby istnieje możliwość dokupienia zasilacza za 99 zł.

iPhone 12 Pro - jeden z pierwszych smartfonów dostarczanych bez ładowarki

Według najnowszego raportu Vice kilku studentów z chińskich uniwersytetów pozwało firmę Apple za wyrzucenie ładowarek z opakowań iPhone'a.

Aktualnie każdy iPhone dostarczany jest z przewodem USB Typu C do Lightning. Według Apple działanie to zmniejsza ilość produkcji odpadów i emisji dwutlenku węgla.

Według niektórych konsumentów Apple celowo nie dołącza do iPhone'a ładowarki, aby dodatkowo zarobić na telefonach oraz sprzedaży akcesoriów. Faktem jest, że Apple dołącza kable z końcówką USB Typu C. Zasilacze tego typu są zdecydowanie rzadziej spotykane od klasycznych modeli z USB Typu A.

Aktualny zestaw sprzedażowy iPhone'a

Chińscy studenci w pozwie argumentują, że Apple pod pretekstem ratowania środowiska próbuje zarobić dodatkowe pieniądze, które konieczne są do odrobienia start związanych z implementacją modemu sieci 5G zwiększającego cenę produkcji smartfonów.

Apple odpiera zarzutu twierdzą, że inni producenci również nie dołączają do zestawu ładowarek. Studenci, który pozwali Apple chcą, aby firma ponownie dostarczała zasilacze w pudełkach telefonów iPhone oraz pokryła koszty sądowe.

Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych wykorzystywanych w Chinach. Apple zostało już ukarane za brak ładowarek przez rząd Brazylii. Firma musiała zapłacić 2 miliony dolarów kary.

W chwili obecnej nie znamy jeszcze rozwoju sprawy z Chin. Możliwe, że doprowadzi ona do wprowadzenia regulacji dotyczących zestawu sprzedażowego telefonów komórkowych w Chinach.

