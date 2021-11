Apple wciąż pracuje nad homeOS! Czym będzie nowy system operacyjny?

Apple opublikowało budzącą zdziwienie ofertę pracy. Nie chodzi o sam fakt, że firma szuka nowego pracownika, a bardziej rola, jaką takowy miałby wykonywać - w opisie tej oferty pojawiła się wzmianka o enigmatycznym homeOS.

Przed wydarzeniem WWDC w czerwcu, wzmianka na temat homeOS została zauważona w ofertach pracy w Apple. Wzbudziło to podejrzenia, że firma może ogłosić nowy domowy system operacyjny na tamtej konferencji. Chociaż tak się ostatecznie nie stało, wszystko wskazuje na to, że Apple wciąż pracuje nad wspomnianym homeOS - oferty pracy w dziale, który zajmuje się projektowanie tego systemu, wciąż są widoczne i może do nich aplikować.

Pierwsze oferty pojawiły się w czerwcu i dotyczyły stanowiska starszego inżyniera iOS w zespole zajmującym się rozwijaniem Apple Music. Wkrótce po tym, jak wzmianka o homeOS wzbudziła spore zainteresowanie w internecie, Apple zredagowało opis, zastępując homeOS przez HomePod. Początkowy opis stanowiska brzmiał następująco:

Będziesz współpracować z inżynierami systemowymi w Apple, ucząc się wewnętrznego funkcjonowania iOS, watchOS, tvOS i homeOS...

Teraz, kilka miesięcy później, nowe wzmianki o homeOS pojawiły się w podobnych ofertach pracy. Podobna rola inżyniera iOS w zespole Apple Music, opublikowana 12 października, zawiera tę samą wzmiankę o homeOS, która pojawiła się w ofercie pracy w czerwcu.

Apple ma obecnie dwa centralne domowe systemy operacyjne, audioOS dla HomePod i tvOS dla Apple TV. audioOS jest co prawda oparty na tvOS, ale Apple zdecydowało się na ich rozgraniczenie. W ramach swojej długoterminowej strategii i przyszłych planów produktowych, system operacyjny homeOS pomógłby lepiej zjednoczyć ofertę firmy dla domu w jeden system operacyjny, ale to pozostaje całkowicie spekulacyjne.