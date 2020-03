Apple wkrótce może zezwolić na wyświetlanie reklam typu push w systemie iOS

Użytkownicy systemu iOS już wkrótce mogą zobaczyć nowy typ reklam.

Zdecydowanie nie mamy najlepszych wiadomości dla posiadaczy sprzętu Apple. Najnowsze informacje, które przedostały się do sieci wskazują, że Apple zastanawia się nad wprowadzeniem nowego typu reklam. W chwili obecnej w obrębie aplikacji na system iOS wyświetlane są reklamy. W przyszłości Apple może zdecydować się na zezwolenie na wyświetlanie reklam w obrębie samego systemu operacyjnego. W tym wypadku mowa o wysyłaniu powiadomień typu push do użytkowników sprzętu pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego iOS oraz iPadOS.

Apple dawno temu zabronił producentom aplikacji na systemy iOS i iPadOS na wysyłanie tego typu reklam. Patrząc kilka lat wstecz użytkownicy iPhone'ów mogą jeszcze pamiętać niektóre rodzaje aplikacji, które dosłownie zalewały ich powiadomieniami. Apple zabroniło ich stosowania, ale najwyraźniej ktoś w Cupertino zmienił zdanie.

Zgodnie z niedawną aktualizacją wytycznych jedynego autoryzowanego sklepu z aplikacjami Apple Store gigant z Cupertino umożliwi wysyłanie reklam w trybie push. Oznacza to, że wyskakujące powiadomienia z aplikacji zainstalowanych na urządzeniu już wkrótce ponownie będą w stanie wyświetlać reklamy. Wszystkich użytkowników, którzy nie lubią tego typu rozwiązań pragniemy jednak nieco uspokoić Systemy iOS i iPadOS posiadają bardzo rozbudowane ustawienia dotyczące powiadomień, które powinny pozwolić skutecznie wyłączyć tego typu reklamy.

Dodatkowo cała opcja ma być oferowana jako dodatek. Oznacza to, że podczas, gdy Apple może zezwolić na ponowne wysyłanie reklam za pomocą powiadomień typu push to użytkownicy będą musili wyraźnie zezwolić na otrzymywanie tego typu powiadomień. Dodatkowo możliwe będzie ich wyłączenie w dowolnym momencie.

Oznacza to, że nawet, jeżeli reklamy faktycznie powrócą do systemu iOS to nie powinny być tak uciążliwe, jak te w systemie Android. Apple nie dopuści do wyświetlania reklam w preinstalowanych aplikacjach.

