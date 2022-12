Apple właśnie podjęło najgorszą decyzję od lat. Kto na to pozwolił?

Najbardziej obiecujący iPhone od lat właśnie został - na razie nieoficjalnie - odwołany. Jedyny sposób na odbudowanie reputacji firmy rzucony na wiatr.

Od kilku miesięcy - nie bez przyczyny - ekscytujemy się nowym "budżetowym" (o ile można tu użyć tego słowa) iPhone'm. iPhone SE 4, którego premiera miała odbyć się w 2023 lub 2024 roku, miał być szansą na odkupienie Apple po zmarnowanej szansie iPhone'a SE 3.

iPhone SE 2, zaprezentowany w 2020 roku, był hitem - zarówno sprzedażowym, jak i wśród fanów firmy, gdyż zaoferował klasyczny design ze świetnymi podzespołami. Jednak kiedy po dwóch latach Apple nie zmieniło w nim nic poza procesorem, kupujący byli zawiedzeni. Po dwóch latach spodziewaliśmy się raczej nowego designu, wprowadzenia serii SE w świat bezramkowy. Niestety Apple poszło po najmniejszej linii oporu i nie dało nam praktycznie żadnych argumentów, aby kupować najnowszą generację serii SE. Jako że nie zmieniło się nic poza procesorem, który już u poprzednika był niesamowicie szybki - dla większości osób o wiele lepszym wyborem był po prostu zakup modelu z 2020 roku.

iPhone SE 4 miał wszystko zmienić. Dochodziły do nas słuchy o skorzystaniu z designu iPhone'a XR, który może i ma już trzy lata, jednak nadal wygląda bardzo dobrze, ma cienkie ramki i może pochwalić się świetną baterią. Stworzenie nowszej wersji tego telefonu pod znakiem iPhone'a SE wprawiło wiele osób praktycznie w euforię, gdyż był to dokładnie taki telefon, którego wielu z nas chciało od Apple. Wydawało się więc, że marzenia się spełniają.

Niestety Apple po raz kolejny znalazło sposób aby nas zawieść. Według informacji znanego analityka Ming-Chi Kuo, po słabej sprzedaży iPhone'a SE 3, Apple postanowiło odłożyć w czasie albo nawet potencjalnie anulować premierę modelu SE 4. Decyzja wydaje się zupełnie nieprzemyślana, gdyż to właśnie brak zmian w SE 3 sprawił, że telefon się nie sprzedawał. Ze względu na to premiera nowego designu miałaby raczej szansę na ogromną popularność.

Niestety Apple ewidentnie nie widzi tej sytuacji w ten sposób i postanowiło przełożyć premierę na później, otwierając też drogę do skasowania projektu. Chodzi tu oczywiście także o kwestie finansowe - producent chce zmusić klientów, aby musieli kupować najnowsze i najdroższe produkty firmy, a nie mieli dostęp także do tańszych propozycji. Wygląda więc na to, że słaba sprzedaż iPhone'a Se 3 jest tylko wygodną wymówką do kierowania sprzedaży w stronę najdroższych iPhone'ów 14