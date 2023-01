Apple właśnie zaktualizowano 10-letnie iPhone'y. iOS 12 z nową łatką po latach zapomnienia

Długowieczność telefonu nie zależy tylko od jego podzespołów. Na wiele wpływa także jego oprogramowanie oraz częstotliwość aktualizacji. Teraz Apple postanowiło wypuścić nową aktualizację dla swojego iPhone'a sprzed 10 lat. Jednak iPhone 5s nawet dzięki temu nie wróci do łask.

Apple jest znane z wielu rzeczy - zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Jednym z największych plusów telefonów tego producenta jest ich długowieczność, w tym wsparcie aktualizacjami, które każdy model telefonu dostaje przez przynajmniej 5 lat. W porównaniu z innymi markami jest to zdecydowanie najlepszy wynik.

Jednakże nawet firma z Cupertino nie aktualizuje swoich smartfonów bez końca. Zazwyczaj po około 6 latach trafiają one na listę modeli przestarzałych, które przestają otrzymywać aktualizacje do nowych wersji systemu. Okazuje się jednak, że nie zawsze i producent może zdecydować o wypuszczeniu - nawet po kilku latach zapomnienia - ważnych łatek systemowych na opuszczone wcześniej telefony. Tak też stało się dzisiaj.

Po zaprzestaniu aktualizacji iPhone'a 5S w 2019 roku, nikt raczej nie spodziewał się, że telefon dostanie jeszcze jakieś wsparcie od Apple - w końcu dostał już swoje 6 lat aktualizacji. Jednak dzisiaj telefon, wraz z kilkoma innymi urządzeniami działającymi pod kontrolą iOS 12 oraz iOS 15, otrzymał łatkę, której zadaniem jest ulepszenie zabezpieczeń systemowych oraz naprawienie wykrytego przez Apple problemu z zabezpieczeniami.

Tak jak wspominaliśmy, iPhone 5S nie jest jedynym (ale jest zdecydowanie najstarszym) urządzeniem, które zostało dziś zaktualizowane mimo zakończenia oficjalnego wsparcia. Oto wszystkie systemy oraz modele urządzeń, które powinny otrzymać dzisiejszą łatkę zabezpieczeń:

iOS 12.5.7 – iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, iPod touch Gen 6

iOS 15.7.3 – Wsyzstkie modele iPhone'a 6s, wszystkie modele iPhone'a 7, iPhone SE Gen 1

iPadOS 15.7.3 – iPad Air 2, iPad mini Gen 4, iPod touch Gen 7

macOS Big Sur 11.7.3

macOS Monterey 12.6.3

Warto tu zauważyć, że nie ma tutaj iOSu 13 oraz iOSu 14. Stało się tak, ponieważ każde urządzenie oferowane przez Apple, które otrzymało iOS 13, dostało też możliwość aktualizacji zarówno do iOSu 14, jak i do wersji iOS 15. Ze względu na to Apple udostępniło łatkę tylko dla najbardziej aktualnych wersji systemów operacyjnych dostępnych dla każdego urządzenia.

Oczywiście wszystkie osoby, które nadal korzystają z tych telefonów, powinny jak najszybciej zaktualizować swój sprzęt - w tym artykule podpowiadamy, jak to zrobić. Nie wiemy co prawda, na czym dokładnie polega dziura w zabezpieczeniach znaleziona przez Apple, jednak fakt, że nawet tak wiekowe urządzenia dostały aktualizację aby jej zapobiec może sugerować, że jest to poważna sprawa. Użytkownicy korzystający z nowych iPhone'ów - tych, które nadal dostają aktualizacje systemowe - mogą spodziewać się tych samych łatek zabezpieczeń w nadchodzącym iOSie 16.3