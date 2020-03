Apple wprowadza iOS 13.4 beta 4 - co nowego?

Sprawdzamy, co zaoferuje ostatnia duża aktualizacja iOS 13.

iOS 13.4 będzie prawdopodobnie ostatnią dużą aktualizacją systemu operacyjnego iOS 13 przed zaprezentowaniem iOS 14 w czerwcu tego roku.

Źródło: apple.com

Apple udostępniło właśnie czwartą wersję deweloperską systemów iOS 13.4 oraz iPadOS 13.4. Sprawdzamy, jakie zmiany wprowadzono w stosunku do poprzednich wersji beta.

System iOS 13.4 jest aktualizacją przyrostową dla iOS 13, która wprowadza kilka nowych funkcji. W kodzie systemu iOS 13.4 deweloperzy odnaleźli szereg wpisów dotyczących funkcji takich, jak CarKey oraz udostępnianie folderów w chmurze iCloud Drive. Najważniejszą nowością jest niedostępne CarKey, które w przyszłości pozwoli na odblokowanie i uruchomienie samochodu przy wykorzystaniu iPhone'a z NFC jako wirtualnego kluczyka.

Deweloperzy otrzymali nową funkcje, jaką jest możliwość sprzedaży zunifikowanych aplikacji na iOS oraz Mac. Oznacza to, że jeżeli użytkownik zakupi aplikację, która dostępna jest na iOS/macOS to nie musi kupować jej odpowiednika na drugiej platformie. Niestety rozwiązanie to nie będzie domyślnie aktywne, co oznacza, że deweloperzy muszą aktywować je ręcznie.

Aktualizacja systemu iOS 13.4 wprowadza również zmiany w obrębie aplikacji pocztowej Mail.app. Otrzyma ona zmodyfikowany wygląd paska narzędzi, w którym zaimplementowano kilka funkcji, które umożliwią sprawniejszą obsługę skrzynki pocztowej.

Kolejną nowością, którą zauważono w kodzie źródłowym systemu iOS 13.4, a która nie jest jeszcze aktywna jest system przywracania systemu operacyjnego z internetu. Systemowe Recovery OS pozwoli ponownie zainstalować najnowszą wersję systemu operacyjnego iOS bez konieczności podłączania urządzenia do komputera. Rozwiązanie to umożliwi firmie Apple wprowadzenie na rynek iPhone'a bez portów.

W czwartej becie iOS 13.4 wprowadzono poprawki dotyczące błędów, które zostały odkryte w poprzednich wersjach beta. Pojawiła się także funkcja QuickType w nowych językach, a iPadOS otrzymał nowe skróty w aplikacji zdjęcia. Finalna wersja iOS/iPadOS 13.4 może trafić na rynek jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: phonearena.com