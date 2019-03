Apple wprowadza na rynek nowe iPad'y mini oraz Air

Firma Apple wprowadziła na rynek dwa nowe iPady 18 marca: iPad'a mini 5 oraz iPad'a Air 3. Oto co powinieneś o nich wiedzieć

Źródło: Apple

Firma Apple wprowadziła na rynek nowego iPada Air i nowego iPada mini. Stało się to 18 marca 2019 roku bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi. Ponownie wprowadzono iPad'a Air trzy lata po tym, jak firma zaprzestała produkcji tego modelu wraz z premierą iPad'a Pro w marcu 2016 roku.

Oprócz nowego iPad'a Air (który ma teraz 10,5-calowy ekran), Apple wprowadziło również nowy model iPad'a mini (przekątna nadal wynosi 7,9 cala), prawie cztery lata po wprowadzeniu poprzedniej wersji.

Aktualizacja iPad'a mini była oczekiwana, a ponowna premiera marki iPad Air jest niespodzianką. Nowe wersje iPad'ów zachowują przycisk Home z Touch ID, nie ma też zauważalnej redukcji rozmiaru ramki wokół ekranu.

Nowy iPad Air zyskuje jednak nowy większy ekran w porównaniu do starego modelu. iPad Air z 2016 roku oferował ekran o przekątnej 9,7 cala, podczas gdy nowy model oferuje wyświetlacz o przekątnej 10,5 cala.

Źródło: macworld

Wymiary tegorocznego iPad'a Air wynoszą:

250.6 mm x 174.1 mm x 6.1 mm przy 456 gramach wagi

Model z 2016 roku mierzy:

240 mm x 169.5 mm x 6.1 mm przy wadze 437 gram

Tegoroczny iPad mini od swojego poprzednika zmienił się jeszcze mniej. Nadal posiada taki sam ekran o przekątnej 7,9 cala, wokół którego znajdują się spore ramki, a jego wymiary wynoszą:

Wymiary tegorocznego iPad'a mini wynoszą:

203.2 mm x 134.8 mm x 6.1 mm, mini waży 300,5 grama

Źródło: macworld

Specyfikacja techniczna

Oba iPad'y posiadają podobną specyfikację techniczną. Główną nowością jest procesor Apple A12 Bionic znany z najnowszych modeli iPhone'a, dzięki czemu nowe modele są znacznie wydajniejsze od podstawowego iPad'a zaprezentowanego rok temu. Ma to niestety także odzwierciedlenie w cenie urządzeń.

Źródło: Apple

Oba nowe iPady oferują:

Obsługę Apple Pencil

Procesor A12 Bionic z 4-rdzeniową grafiką

Apple’s Neural Engine

64 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej.

Wyświetlacz Retina z technologią True Tone, co oznacza, że ekran będzie reagował na światło otoczenia, które jest lepsze dla Twoich oczu, a także sprawia, że kolory są lepiej odwzorowane. Więcej o technologii True Tone przeczytasz w naszym artykule

Opcjonalna łączność gigabit LTE- 4G LTE Advanced

Do wyboru trzy wersje kolorystyczne: Space Gray, Złoty oraz Srebrny

Dodatkowo iPad Air (2019) oferuje 10 godzin pracy na baterii, a iPad mini (2019) posiada ekran o największym zagęszczeniu pikseli spośród wszystkich modeli iPada - 326 ppi.

Źródło: Apple

Ceny

iPad Air oferowany jest w cenie od 2499 zł za wersje z 64 GB pamięci masowej oraz z łącznością Wi-Fi. Wersja z modemem kosztuje 600 zł więcej, czyli 3099 zł. Wersja z 256 GB pamięci masowej zaczyna się od 3299 zł. Dopłata do modelu z LTE również wynosi 600 zł, co powoduje, że najdroższa konfiguracja iPad'a Air (2019) kosztuje 3899 zł.

Jak wynika z powyższego cennika podstawowa wersja iPad'a Air jest o 900 zł droższa od najtańszego iPad'a 9,7 cala (1599 zł).

iPad mini kosztuje co najmniej 1899 zł za wersję 64 GB z łącznością Wi-Fi. Wersja z modemem kosztuje 2499 zł, a dopłata do łączności LTE podobnie jak w modelu Air wynosi 600 zł. Wersja z 256 GB pamięci masowej zaczyna się od 2699 zł. Najdroższa konfiguracja - 256 GB + modem kosztuje 3299 zł.

Standardowo już Apple oferuje oryginalne akcesoria do swoich urządzeń. Smart Cover do iPad'a mini kosztuje 199 zł, a do iPad'a Air 249 zł. Możemy również zakupić Apple Pencil pierwszej generacji za 429 zł.

Nowe modele - nowe problemy

Źródło: Apple

Apple wprowadzając "nowe", a w zasadzie odświeżone modele iPad'a zamiast ujednolicić swoją gamę tabletów, która jest obecnie najliczniejsza (4 modele, w różnych rozmiarach i konfiguracjach) dodatkowo ją skomplikował. Pierwsza generacja iPad'a mini zaprojektowana została tak, aby kosztować jak najmniej. Tradycję tę kontynuowały kolejne modele. W międzyczasie wprowadzono podstawowego iPad'a 9,7 cala, który doczekał się dwóch generacji (z 2016 i 2017 roku). Obecnie najtańszym modelem jest właśnie model iPad 9,7, a mini mimo mniejszych rozmiarów jest od niego droższy o 300 zł. Dodatkowo reaktywowano model Air, który pozycjonowany jest obecnie pomiędzy iPad'a 9,7 cala a modele Pro.

Nadal najbardziej opłacalnym zakupem jest podstawowy model 9,7 cala. iPad mini wydaje się być za drogi, jak na swoją wielkość nawet pomimo bezkompromisowej wydajności. iPad Air jest czymś pomiędzy podstawowym modelem, a serią Pro. Niestety jego cena nie jest przystępna tak jak w przypadku podstawowego modelu, a brakuje mu również funkcji znanych z modeli Pro - nowy wygląd, USB typu C, wsparcie dla nowego Apple Pencil.