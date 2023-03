Apple wprowadzi kontrowersyjną zmianę do iPhone'a 15 Pro

W sieci pojawiły się przecieki, które sugerują zupełnie nowe podejście do konstrukcji tegorocznych flagowców Apple.

iPhone 14 Pro był pierwszym smartfonem amerykańskiej marki od lat, który wprowadził tak duże zmiany do całej serii. Urządzenie zadebiutowało z nowym procesorem oraz lepszym aparatem od swojego poprzednika. Te drobne modyfikacje są jednak zaledwie wstępem do kolejnych dwóch zmian, które stały się siłą marketingową zeszłorocznego iPhone'a 14 Pro oraz iPhone'a 14 Pro MAX. Mowa oczywiście o Dynamic Island, czyli zupełnie nowej funkcji zaprezentowanej wraz z debiutem urządzeń. Stanowi ona systemowe rozszerzenie użyteczności wcięcia na kamerkę do selfie (oraz Face ID), które zastąpiło charakterystycznego notcha.

Trzeba przyznać, że w Apple pracują prawdziwi geniusze marketingu, ponieważ przekucie średnio wyglądającej konstrukcji frontu urządzenia w tak duży sukces medialny, zasługuję na wyrazy podziwu. Nie jestem co prawda przeciwnikiem tego rozwiązania - uważam, że Dynamic Island to ciekawa funkcja - ale nie odwraca ona mojej uwagi od zdecydowanie zbyt dużego wcięcia w wyświetlaczu. Drugą istotną zmianą było dodanie opcji Always on Display, na którą fani Apple czekali od lat.

Zobacz również:

Źródło: ShrimpApplePro / Twitter.com

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat tegorocznych flagowców firmy z Cupertino. Przecieki potwierdzają wcześniejsze spekulacje, o których pisałem już pod koniec 2022 roku. Wówczas jeden z popularnych analityków (Ming-Chi Kuo) sugerował, że nowy iPhone 15 Pro otrzyma konstrukcję pozbawioną jakichkolwiek fizycznych przycisków.

Potwierdzeniem tych przypuszczeń ma być materiał, który pojawił się na chińskiej wersji Tik-Toka. Autor krótkiego filmiku zamieszcza w nim rendery iPhone'a 15 Pro, na których widać obudowę bez fizycznych klawiszy (zmiana może nie dotyczyć przycisku wyciszającego w podstawowej wersji urządzenia). Zostaną one zastąpione wirtualnymi przyciskami, które będą odpowiadać wibracjami na interakcję użytkownika. Miejsce ich umieszczenie pozostaje takie samo jak w przypadku starszych wersji urządzenia. Apple stosowało już podobną technikę przy konstrukcji niektórych modeli iPhone'a (np. 7/8/SE 2) gdzie w taki właśnie sposób zaprojektowany został przycisk Home.

Źródło: ShrimpApplePro / Twitter.com

Dokładna data premiery tegorocznych flagowców Apple nie jest jeszcze znana. Jeżeli marka zdecyduje się na utrzymanie swojego cyklu wydawniczego, to nowego iPhone'a 15 Pro zobaczymy we wrześniu tego roku.