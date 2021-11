Apple wydaje watchOS 8.1.1 i eliminuje irytujący problem

Chwilę po premierze iOS 15.1.1 nadszedł czas na watchOS 8.1.1. Najnowsza aktualizacja skupia się na rozwiązaniu irytującego problemu z najnowszymi zegarkami Apple Watch Series 7.

Apple wprowadzając na rynek zegarki z rodziny Apple Watch Series 7 chwaliło się odświeżonym designem, lepszymi czasami pracy na baterii oraz znacznie szybszym ładowaniem. Niestety ostatnia z funkcji nie działała za dobrze od premiery zegarków Apple Watch Series 7 we wrześniu, aż do dziś.

Apple Watch Series 7 Źródło: apple.com

Najnowsze oprogramowanie watchOS 8.1.1 skupia się na eliminacji problemu wolnego ładowania zegarków Apple Watch Series 7.

Nowa wersja systemu operacyjnego watchOS 8.1.1 dostępna jest jako aktualizacja OTA tylko i wyłącznie dla zegarków Apple Watch Series 7. Starsze modele nadal pracują pod kontrolą watchOS 8.1.

watchOS 8.1.1 nie wprowadza żadnych nowych funkcji.

Aby zainstalować aktualizację należy udać się do aplikacji Watch > Ogólne > Uaktualnienia na telefonie iPhone. W celu zainstalowania systemu zegarek musi być naładowany co najmniej do 50%, ładować się i być podpiętym do tej samej sieci Wi-Fi co iPhone.