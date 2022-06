Apple wyprodukuje swoje procesory w najnowocześniejszej technologii 3 nm

Koncern Apple uruchomi seryjną produkcję procesorów w najnowocześniejszej technologii 3 nm firmy TSMC. Apple deklaruje, że produkcja ruszy jeszcze w tym roku.

Apple zaprezentował na konferencji WWDC 2022 swoje laptopy z układami M2 SoC. Chipy M2 Pro i M2 Max mają zastąpić M1 Pro i M1 Max, a ich masową produkcją ma zająć się tajwański koncern TSMC. Wiadomo, że nowe układy M2 będą produkowane w najnowszej technologii 3 nm. Podobno proces ten ma być również wykorzystany do seryjnej produkcji układów Apple zaprojektowanych specjalnie dla długo oczekiwanego zestawu AR.

Chociaż przejście z 4 nm do 3 nm jest dużym wyzwaniem dla TSMC, to jednak firma, według analityka Jeffa Pu, rozpocznie masową produkcję M2 Pro i M2 Max jeszcze w tym roku. Niestety, nawet jeśli seryjna produkcja rozpocznie się zgodnie z planem, nie oznacza to, że konsumenci szybko zobaczą produkty Apple’a z procesorami nowej generacji.

Pierwsze urządzenia, które mają być obsługiwane przez M2 Pro i M2 Max, mogą być zaktualizowanymi wersjami urządzeń z rodziny MacBook Pro i być może znajdą się w sprzedaży dopiero w 2023 roku. Jak wiadomo, 14-calowe i 16-calowe MacBooki Pro są wyposażone w układy M1 Pro i M1 Max, a nowe M2 Pro i M2 Max będą miały większą od nich liczbę rdzeni procesora i GPU. Według dostępnych danych M2 Max może być wyposażony w nawet 12-rdzeniowy CPU i 38-rdzeniowy procesor graficzny, podczas gdy M1 Max może być maksymalnie wyposażony w 10-rdzeniowy procesor i 32-rdzeniową grafikę.

Konsumenci oczekiwali, że technologia 3 nm firmy TSMC zostanie wykorzystana do masowej produkcji procesorów A16 Bionic, które będzie można znaleźć w iPhone’ach 14 Pro i iPhone’ach 14 Pro Max. Niestety, wydaje się, że tak nie będzie, ponieważ TSMC prawdopodobnie rozpocznie masową produkcję chipów 3 nm dopiero w czwartym kwartale 2022 r., podczas gdy A16 Bionic musi być przygotowany w dużej ilości do lipca tego roku.

Warto jednak docenić fakt, że technologia 3 nm może zostać wykorzystana do masowej produkcji układu, który ma być zastosowany w zestawie AR firmy Apple. Dzięki temu urządzenie będzie miało lepszą wydajność, energooszczędność i ograniczone wytwarzanie ciepła, podobnie produktów z M2 Pro i M2 Max. Niedługo powinno pojawić się więcej informacji o planach TSMC dotyczących procesorów Apple, a my na pewno je tu podamy.

Źródło: WccfTech, 9to5Mac