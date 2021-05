Apple wyprzedza Samsunga! Chodzi o iPhone'a 13

Apple już wkrótce przegoni Samsunga na liście największych nabywców ekranów AMOLED.

Według najnowszych doniesień portalu DigiTimes, Apple już wkrótce zostanie największym nabywcą wyświetlaczy AMOLED na świecie. Takie ekrany znajdują się w obecnych iPhone 12, nie dziwi więc fakt, że kolejna generacja smartfonów amerykańskiego giganta także będzie z nich korzystała. Wedle badań firmy analitycznej Omdia, Apple ma zakupić 169 milionów wyświetlaczy AMOLED dla rodziny iPhone 13. Dla porównania, w ubiegłym roku zakupiła ich 114.5 miliona, co sugeruje, że Apple przewiduje dużo większą sprzedaż najnowszej generacji swoich smartfonów.

Zeszłoroczny lider tego rankingu, czyli koreański Samsung, zakupił w 2020 roku ponad 152 miliony takich wyświetlaczy, a tegoroczne zakupy mają nieznacznie wzrosnąć i sięgnąć 157 milionów nabytych.

Co ciekawe, to właśnie Samsung ma być największym dostawcą wyświetlaczy dla iPhone 13. Szacuje się, że Apple zakupi od koreańskiego producenta ponad 110 milionów egzemplarzy. Kolejne 50 milionów zostanie wyprodukowane przez LG, a pozostałe 9 mln przez chińskie BOE.

Tak jak wspominaliśmy, Apple planuje wykorzystać ekrany AMOLED w swojej najnowszej linii smartfonów, jednak modele iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max będą dodatkowo korzystały z technologii LTPO, co pomoże w zmniejszeniu zużycia energii. Wydaje się to być rozsądnym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę wykorzystanie technologii ProMotion, która umożliwi dynamiczną zmianę częstotliwości odświeżania nawet do 120 Hz oraz trybu Always-on, znanego już z Androidów.

