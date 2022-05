Apple wypuści nowy głośnik HomePod! Premiera pod koniec roku

Kuo twierdzi, że nowy HomePod "może nie zaoferować zbyt wiele innowacji" względem swojego poprzednika i nie ma słowa na temat tego, jaki rozmiar będzie miało urządzenie oraz czy będzie to następca HomePod mini lub większy głośnik.

Mark Gurman z Bloomberga powiedział wcześniej, że Apple rozważa nową wersję głośnika HomePod, który byłby wielkości pomiędzy oryginalnym HomePodem a HomePodem mini. Możliwe, że to jest głośnik, o którym mówi Kuo. Być może zastąpiłby on wycofanego już z produkcji HomePoda i byłby droższy od HomePoda mini, ale tańszy od większego HomePoda.

Apple would release a new version of HomePod in 4Q22-1Q23, and there may not be much innovation in hardware design. Smart speakers are undoubtedly one of the essential elements of the home ecosystem, but I think Apple is still figuring out how to succeed in this market.