Apple wysyła iPhone'a 13 - czy dostaniesz go wcześniej?

W zeszły piątek o godzinie 14:00 ruszyła przedsprzedaż najnowszych smartfonów z rodziny iPhone 13. Konsumenci chętnie decydują się na zakup nowych smartfonów, co szybko poskutkowało opóźnieniem wysyłki do pierwszej połowy października.

Na szczęście zamówienia złożone krótko po starcie przedsprzedaży zostaną zrealizowane zgodnie z planem. Niektórzy konsumenci otrzymali już informacje, że ich smartfony są w drodze.

Czy oznacza to, że Apple nieco się pospieszyło, a pierwsze egzemplarze trafią do odbiorców przed 24 września 2021 roku?

Niestety nie. Prawda jest taka, że Apple faktycznie wysłało nowe smartfony z pośrednictwem firm kurierskich, ale termin dostawy został ustalony na 24 września 2021 roku.

Kilku użytkowników raportuje, że w aplikacji Apple Store data dostawy została ustalona na 23 września 2021 roku.

Z poprzednich lat wiemy, że Apple doskonale współpracuje z firmami kurierskimi i nie pozwoli na wcześniejsze dostawy najnowszych smartfonów. Niezależnie od miejsca, w którym złożymy zamówienie data odbioru nie będzie wcześniejsza, niż 24 września 2021 roku.

Wcześniej do konsumentów mogą trafić dedykowane akcesoria. W ich przypadku nie ma przedsprzedaży i są wysyłane z datą dostawy na najbliższy możliwy dzień.

My iPhone 13 case has already shipped. It has a delivery date of Wednesday rather than Friday. I wonder if we’ll get our iPhones earlier than this Friday… pic.twitter.com/tpKMUSE2Sl