Apple wzywa do zwrotu MacBooków Pro - bateria może się zapalić!

Jeśli masz MacBook Pro kupiony pomiędzy wrześniem 2015 a lutym 2017 - możesz mieć problem.

Apple poinformowało, że 15-calowe modele MacBook Pro, które znalazły się na rynku pomiędzy wrześniem 2015 a lutym 2017, mają wadliwe baterie. Istnieje ryzyko ich przegrzania, a co za tym idzie - dojścia do zapłonu. Producent wzywa wszystkich posiadaczy takich modeli, aby przynieśli je do autoryzowanych serwisów w celu darmowej wymiany. Jeśli chcesz sprawdzić, czy w twoim modelu znajduje się wadliwa bateria, przejdź na tę stronę - znajduje się tam okienko (pokazane na poniższym zrzucie ekranu), w którym należy wpisać numer seryjny urządzenia. A skąd go wziąć?

Kliknij w menu MacOS i wybierz opcję "About This Mac". W okienku, pod nazwą i numerem systemu operacyjnego, zobaczysz datę produkcji i nazwę urządzenia, np. "MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)". Pod nim znajduje numer seryjny. Wpisz go w okienku. Jeśli urządzenie wymaga wymiany baterii - otrzymasz stosowną informację. Musisz wówczas udać się do autoryzowanego serwisu w celu wymiany. Ale uwaga - jak podaje Apple, operacja ta może zająć... do dwóch tygodni! I w dodatku czas, w którym Twój MacBook Pro znajdzie się w serwisie, nie wydłuża okresu gwarancji urządzenia. Niezbyt to miłe ze strony producenta.