Apple z kolosalnym dochodem za pierwszy kwartał 2020 roku

Dzisiaj Apple opublikowało raport finansowy za pierwszy kwartał 2020 roku. I nie ma powodów do narzekań.

Apple od lat nie narzeka na brak dochodów i pierwszy kwartał 2020 roku kontynuuje tą tradycję. A skąd raport za pierwszy kwartał 2020 roku, skoro mamy dopiero koniec stycznia? Mówimy tu o roku fiskalnym, który rozpoczął się we wrześniu 2019 roku i trwał do 31 grudnia. W tym to okresie dochód firmy wyniósł dokładnie 91,8 miliardów dolarów, co jest wzrostem o 9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. A choć równocześnie wzrosły koszty sprzedaży i tak zanotowano największy zysk w historii firmy - 25,56 miliardów dolarów. Najwięcej zarobiono na sprzedaży sprzętów, a przede wszystkim modeli iPhone 11 oraz iPhone 11 Pro. Jak pochwalił się Tim Cook, baza aktywnych urządzeń firmy liczy sobie obecnie 1,5 miliarda modeli.

iPhone, wearables oraz usługi to trzy główne filary firmy z Cupertino. A w podziale na konkretne segmenty: iPhone dało 55,95 mld USD dochodu (wzrost o ok. 4 mld), wearables 10,01 mld (wzrost o 2,7 mld), a usługi 12,71 mld (wzrost o ok. 2 mld). W tych ostatnich dominuje Apple TV+, a dalsze miejsca na podium to Apple Arcade oraz Apple News+. Warto odnotować spadek sprzedaży komputerów Mac oraz iPadów - Mac to 7,16 miliarda dochodu, co jest nieznacznym spadkiem z 7,41 mld w ub. roku, a iPad przyniósł 5,97 mld - spadek z 6,72 mld. W tym drugim przypadku przyczyną może być brak nowego modelu od 2018 roku.

Apple spodziewa się jeszcze lepszych wyników za drugi kwartał - który kończy się ostatniego dnia marca.