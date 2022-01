Apple z nowinką - okulary w cenie Twojego samochodu

Najnowszy zestaw Apple AR/VR Mixed Reality ma posiadać zaawansowane technicznie podzespoły w naprawdę wysokiej cenie... Kiedy będzie można je kupić?

Przedstawiciele firmy Apple od lat pracują nad okularami do AR/VR Mixed Reality, jednak do tej pory nie zdradzili zbyt wielu szczegółów. Początkowo spodziewaliśmy się, że okulary zadebiutują w 2022 roku. Niestety, wygląda na to, że przedstawiciele firmy Apple mierzą się ze zbyt rozległymi problemami związanymi ze zbyt szybkim przegrzewaniem urządzenia oraz oprogramowaniem. Z związku z tym data premiery może przesunąć się nawet o kolejny rok.

Zestaw ten — wysokiej klasy urządzenie, które łączy rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną — został zaprezentowany na dorocznej konferencji Apple Worldwide Developers Conference w czerwcu, a następnie miał zostać wydany w dalszej części roku. Jednak wyzwania rozwojowe związane z przegrzewaniem się, kamerami i oprogramowaniem utrudniają trzymanie się planu. To może przesunąć ogłoszenie na koniec 2022 roku lub później, a produkt może trafić na półki nawet w 2023 roku - podano w raporcie Bloomberg.

A co z ceną? Powołując się na inną wypowiedź tego samego dziennika wygląda na to, że przewidywana kwota wynosi około 2000 USD, czyli około 8000 zł. W tej cenie konsumenci otrzymają prawdopodobnie chip M1 Pro (lub odpowiednik), wyświetlacze o bardzo wysokiej rozdzielczości 8K, oraz zaawansowaną technologię audio.

Zobacz również: