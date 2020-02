Apple zamyka wszystkie sklepy i biura w Chinach

Do 9 lutego zamknięte zostaną wszystkie placówki należące bezpośrednio do Apple.

Apple nie zamierza narażać zdrowia i życia swoich pracowników. Gigant z Cupertino wydał krótką informację prasową, w której przekazano, że wszystkie placówki na terenie Chin należące bezpośrednio do Apple zostaną zamknięte do odwołania maksymalnie do 9 lutego 2020 roku. Chodzi tu o biura korporacyjne, sklepy Apple Store, Apple Authorized Service oraz centra kontaktowe. Firma twierdzi, że decyzję podjęto ze względu na dużą ostrożność oraz w oparciu o najnowsze porady wiodących ekspertów w dziedzinie zdrowia.

Źródło: apple.com

Decyzja została podjęta w czasie, gdy światowe firmy poważnie zastanawiają się, jak zareagować na zagrożenie rozprzestrzeniającego się koronawirusa, który wywołuje niepokój na całym świecie. W chwili obecnej największym skupiskiem koronawirusa są właśnie Chiny.

Ze względu na lokalizację wirusa świat dotknęły poważne problemy gospodarcze. Największe linie lotnicze Qantas Airways Ltd, Cebu Air oraz Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły wszelkie połączenia lotnicze z Chinami w obawie o rozprzestrzenianie się wirusa. Producenci samochodów posiadający swoje fabryki w Wuhan czyli Honda Motor Co i Nissan Motor Co w całości zamknęli linie produkcyjne i ewakuowali swoich pracowników. Dłużny nie pozostaje Starbucks. Słynna sieć kawiarnii do odwołania zamknęła ponad 2000 punktów w Chinach kontynentalnych.

Apple już wcześniej ograniczyło podróże służbowe swoich pracowników do Chin. Firma stwierdziła także, że zwiększy ilość środków czystości w swoich sklepach i zmieni temperaturę w swoich sklepach tak, aby utrudniać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Jak widać powyższe zaostrzenia nie wystarczyły. Apple oficjalnie postanowiło zamknąć wszystkie swoje placówki na terenie Chin - największego producenta sprzętu dla Apple oraz jednego z większych rynków zbytu. Od 9 lutego do odwołania sprzęt Apple można będzie zakupić jedynie u autoryzowanych resselerów na ternie Chin oraz w oficjalnym sklepie internetowy Apple Online Store.

Źródło: bloomberg.com