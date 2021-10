Apple zaprezentowało najnowsze komputery MacBook Pro!

Właśnie rozpoczęła się druga z zaplanowanych na tą jesień konferencji Apple. Producent ma zaprezentować dzisiaj najnowsze komputery przenośne MacBook Pro. Co jeszcze dziś zobaczymy?

Spis treści

Apple kontynuuje zapoczątkowany w dobie pandemii koronawirusa trend organizowania wirtualnych prezentacji nowych produktów. Nieco ponad miesiąc temu w ten sposób zaprezentowane zostały iPhone 13, Apple Watch Series 7, dziewiąta generacja iPada i szósta iPada mini.

Dziś gigant z Cupertino zaprasza na kolejny Apple Event, tym razem o nazwie Unleashed. Co możemy zobaczyć? Od dłuższego czasu spodziewamy się, że zaprezentowane zostaną nowe komputery przenośne MacBook Pro 14 i MacBook Pro 16 z procesorami Apple M1X oraz system operacyjny macOS 12 Monterey. Możliwe jest także pojawienie się line-upie Maca mini oraz trzeciej generacji słuchawek true wireless Apple AirPods.

Zobacz również:

Równo o godzinie 19 lokalnego czasu polskiego rozpoczęła się transmisja wydarzenia Unleashed. W pierwszych kadrach możemy zobaczyć jak przeszłość i początki firmy Apple spotykają się z nowoczesnością i najnowszymi produktami giganta z Cupertino.

Tim Cook wita wszystkich oglądających i mówi o najważniejszych działaniach Apple w zakresie muzyki. Wspomina o słuchawkach AirPods oraz o systemach muzycznych w innych urzązeniach.

Dowiadujemy się także o nowościach w usłudze Apple Music oraz o tym, jak współpracuje z nami Siri. Od teraz Siri będzie w stanie dobrać odpowiednią playlistę do naszych potrzeb. Będą one dostępne dla wszystkich subskrybentów Apple Music. Apple ogłasza także nowy rodzaj subskrypcji: Voice Plan.

Niestety, nie będzie on dostępny w Polsce.

HomePad mini

Apple ogłasza także nowe fukcje w głośniku HomePad mini. Od teraz będzie on współpracował z Siri i będziemy mogli łączyć się z wieloma z nich.

Dostępny będzie już w listopadzie. Jego cena rozpocznie się na 99 dolarach.

Nowe słuchawki AirPods!

Apple prezentuje trzecią generację AirPods! Nowe słuchawki będą w pełni wodoodporne, abyśmy mogli korzystać z nich w każdej okazji. Otrzymają także funkcje znane z AirPods Pro.

Słuchawki wytrzymają także nawet sześć godzin pracy. 5 minut ładowania powinno wystarczyć na dodatkową godzinę pracy. Etui powinno wystarczyć na dodatkowe 4 cykle pracy.

Słuchawki AirPods możemy zamówić już dziś. Ich cena wyniesie 949 złotych.

MacBook Pro z nowym chipem!

Najnowsze komputery przenośne będą napędzane przez nowe procesory M1 Pro.

Mają być nawet 3 razy szybsze od dostępnych obecnie procesorów M1. Posiadają dwa wydajne rdzenie oraz sześć energoszczędnych, które mają być o wiele bardziej wydajne od dostępnych obecnie procesorów Apple.

Chipy będą posiadać dodatkowy port Thunderbolt. Będą także wspierały obsługę wielu wyświetlaczy.

Kolejnym nowym procesorem Apple ma być M1 Max. Który ma być nawet dwukrotnie szybszy od zaprezentowanego przed chwilą M1 Pro

Co najważniejsze, mają one także oferować o wiele większą wydajność, jednocześnie potrzebując o blisko 70 procent mniej energii. Ich ma być także równie wysoka niezależnie od tego, czy pracujemy na baterii, czy z komputerem podłączonym do sieci. Nowe procesory M1 mają także zapewnić dużo większe bezpieczeństwo użytkownikom.

Nowe procesory mają także zaoferować wiele nowych możliwości. Dotyczy to także aplikacji i programów innych producentów, które mają działać błyskawicznie. Aplikacje Apple w połączeniu z M1 Pro i M1 MAX mają zaoferować nowe funkcje, jak np. tworzenie muzyki i dopasowanie brzmienia do Spatial Audio.

Oto nowe MacBooki Pro!

Nowe MacBooki Pro otrzymują znaczące zmiany w wyglądzie. Dostępne będą w dwóch rozmiarach: 14 oraz 16 cali. Aluminiowa obudowa otrzyma także dużo lepsze systemy chłodzenia, będą także pracować ciszej niż dotychczas.

Trackpad znika z MacBooków. Od teraz dostępne będą klawisze funkcyjne. MacBook otrzyma nowe porty: HDMI, trzy porty Thunderbolt i slot na kartę SD. W końcu będziemy mogli ładować naszego MacBooka poprzez MagSafe. Procesor M1 MAX pozwoli nawet na podłączenie czterech dodatkowych wyświetlaczy.

Wyświetlacz będzie otoczony cieńszymi ramkami: boczne zmniejszono o 24%, a górna zmalała o 16%. MacBooki otrzymają 120 Hz częstotliwość odświeżania oraz ProMotion. Komputer będzie więc w stanie dopasować częstotliwość odświeżania do naszych potrzeb i wydłużyć czas pracy na baterii.

Wyświetlacz został stworzony w technologii miniLED. Maksymalna jasność nowych wyświetlaczy może wynieść nawet 1600 nitów.

Przednia kamera została umieszczona w wycięciu w ekranie komputera. Od teraz oferuje nam także rozdzielczość 1080p. Model z wyświetlaczem 16 cali oferuje także aż 6 głośników. Nowe subwoofery będą transmitować nawet 80 procent więcej tonów basowych.

MacBook Pro ma oferować co najmniej dwukrotnie większą wydajność pracy od najmocniejszych obecnie procesorów. Komputery mają oferować więcej, przy jednoczesnym zmniejszonym zużyciu baterii. Bateria w 14-calowym MacBooku Pro ma wystarczyć nawet na 17 godzin oglądania wideo. W przypadku modelu 16-calowego ten czas ma wynieść nawet 21 godzin. Dodatkowo komputery przenośne Apple będą wspierać technologię szybkiego ładowania. Już 30 minut wystarczy, aby uzupełnić 50 procent pojemności baterii.

Obudowy tegorocznych MacBook Pro wykonane będą w stu procentach z aluminium uzyskanego z recyklingu.

Cena najtańszego MacBooka Pro 14 cali wyniesie 10799 złotych. Większy model - 16 cali - będziemy mogli kupić za 13299 złotych. Zamówienia możemy składać już dziś. Dostępne będą w dwóch kolorach.

Wpis w trakcie moderacji. Kolejne aktualizacje będą pojawiać się bieżąco. Prosimy o odświeżanie strony.