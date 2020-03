Apple zastrzega identyfikatory modeli dla nowych iPad'ów Pro

Odświeżone modele iPad'a Pro mogą zadebiutować lada moment.

Apple wprowadzając na rynek nowy sprzęt zawsze nadaje mu nazwę handlową oraz identyfikator modelu. Ten drugi składa się z litery A oraz ciągu czterech liczb. Na przykład 27 calowy iMac z końca 2013 roku posiada identyfikator modelu A1419. Co ważne identyfikator ten przypisywany jest czasami do kilku generacji urządzeń. Apple znane jest z odświeżania podzespołów bez zmian w konstrukcji obudowy z którą powiązany jest identyfikator modelu. Z tego właśnie powodu identyfikator A1419 odnosi się do wszystkich modeli iMac'a z 27 calowym ekranem od końca 2012 roku do dziś.

Źródło: apple.com

Nowy model iPad'a z identyfikatorem modelu A2229 został właśnie dodany do bazy danych Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej. Baza ta służy często jako wiarygodne źródło informacji o nadchodzących produktach. Apple musi umieszczać w niej nadchodzące urządzenia wyposażone w technologie szyfrowania, aby sprzedawać je w regionie eurazjatyckim.

Identyfikator zgłoszonego modelu odpowiada modelowi iPad'a Pro, który został wcześniej zauważony w chińskiej dokumentacji firmy Apple. Wymieniono w niej trzy niezapowiedziane jeszcze modele. Chodzi o 11 calowego iPad'a Pro oraz 12,9 calowego iPad'a Pro w konfiguracji Wi-Fi Only oraz Wi-Fi + Cellular.

W przeszłości nadchodzące produkty od Apple pojawiały się w bazie danych Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej od kilku tygodni do kilku miesięcy przed premierą. Niestety baza danych nie opisuje szczegółowo zgłaszanych produktów. Rekord informuje jedynie, że odnosi się do tabletu firmy Apple pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego iPadOS 13.

W sieci od kilku tygodni pojawiają się informacje na temat nowych modeli iPad'a Pro.

Możliwe, że odświeżone iPad'y Pro zaoferują nowe ekrany Mini-LED, które w przyszłości mają trafić także do MacBook'ów Pro.

Źródło: 9to5mac.com