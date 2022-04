Apple zawiera porozumienie z BOE w sprawie ekranów do iPhone'a 14

Kontrakt jest wart 50 mln CNY i dotyczy 25% wyświetlaczy OLED, przeznaczonych dla waniliowego iPhone'a 14.

Fot. Daniel Romero / Unsplash

Firma Apple podpisała umowę z chińskim producentem wyświetlaczy BOE, ujawnili przedstawiciele branży. Kontrakt jest wart 50 mln CNY i dotyczy 25% wyświetlaczy OLED, przeznaczonych dla podstawowego modelu iPhone'a 14. BOE dostarczy tylko 6,1-calowe panele, co oznacza, że większy iPhone 14 Max oraz iPhone Pro nadal będą korzystać wyłącznie z ekranów wyprodukowanych przez LG i Samsunga.

Jak podają chińskie media, BOE po raz pierwszy będzie dostarczać panele do iPhone'ów obecnej generacji. Dotychczas producent wyświetlaczy wytwarzał wersje zamienne, a także panele dla iPhone'ów poprzedniej generacji.

Zobacz również:

Informacja ta pojawia się zaledwie kilka tygodni po doniesieniach z Korei Południowej, że BOE przygotowuje się również do dostarczania paneli OLED dla przyszłych iPadów i Macbooków. Aby zaspokoić potrzeby firmy Apple w zakresie przyszłych kontraktów, BOE rozbuduje swój zakład B16 w Syczuanie i wyposaży go w odpowiednią moc, potrzebną do wyprodukowania wymaganej liczby paneli OLED.

W raporcie przypomniano również, że BOE ma za sobą najlepszy rok od rozpoczęcia prac nad takimi panelami. Roczne wyniki pokazały, że BOE wyprodukował prawie 60 milionów paneli OLED, co stanowi wzrost o 60%, dzięki czemu firma awansowała na pierwsze miejsce w Chinach i drugie na świecie po niekwestionowanym liderze, firmie Samsung.