Apple zbiera kolejne bęcki. Taka strata może sporo kosztować

Firmę z Cupertino straciło bardzo ważne ogniwo - kluczowego pracownika odpowiedzialnego za design urządzeń. Co więcej, od teraz może on swobodnie współpracować z rywalami swojego dotychczasowego pracodawcy. Apple z pewnością czeka teraz bardzo ciężki okres.

Jony Ive i Tim Cook Fot. Apple

Świat obiegła dość zaskakująca, lecz od jakiegoś czasu spodziewana wiadomość - firma Apple i Jony Ive rozstają się na dobre. Dzięki temu Ive, były projektant sprzętu w Apple, będzie mógł współpracować z firmami, które jego dotychczasowy pracodawca uważa za konkurentów. Dla przypomnienia wspomnę, że Jony Ive dołączył do Apple w 1992 roku, gdzie był głównym projektantem niezliczonych produktów Apple i przyczynił się do ogromnego sukcesu tej firmy na przestrzeni lat.

Jednak Jony Ive opuścił firmę w 2019 roku z powodu tarcia z kierownictwem Apple i dyrektorem generalnym Timem Cookiem. Panowie nie zgadzali się w kwestii większego skupienia się na usługach, a nie na sprzęcie, czego Ive nie popierał. Szczególnie polecam przeczytać książkę autora New York Timesa, Trippa Mickle'a, zatytułowaną "After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost its Soul". To właśnie w niej zostały szczegółowo opisane frustracje projektanta związane ze zmianą kierunku Apple po śmierci Steve'a Jobsa.

Apple Park Fot. Carles Rabada / Unsplash

Apple i Jony Ive postanowili się rozstać. Konkurencja już zaciera ręce

Po swoim odejściu w 2019 roku Jony Ive założył firmę projektową LoveFrom. Podpisał jednak z Apple wieloletnią umowę, dzięki której obie strony miały dalej współpracować. W tamtym czasie kontrakt był wyceniany powyżej granicy 100 milionów dolarów. W zamian Jony Ive mógł prowadzić swoją firmę projektową z pewnymi ograniczeniami.

Umowa przewidywała, że nie będzie on mógł przyjmować prac od konkurentów Apple, takich jak Samsung. Jak donosi jednak The New York Times, ta umowa dobiega końca, gdyż Jony Ive i Apple postanowili się rozstać. Co ciekawe, informacja ta pojawia się niedługo po tym, jak Unia Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie zmuszenia iPhone'ów i słuchawek AirPods do przyjęcia złącza USB-C do jesieni 2024 roku.

Do tej pory LoveFrom współpracowało z takimi firmami jak Airbnb czy Ferrari przy projektach niezwiązanych z urządzeniami mobilnymi i produktami Apple. Ale teraz, gdy umowa podpisana w 2019 roku dobiegła końca, możemy bardzo dobrze zobaczyć projekty Jony'ego Ive'a powracające do świata mobilnego, choć tym razem nie będzie to za pośrednictwem produktów Apple.