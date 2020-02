Apple zdominiowało segment premium w Indiach

Najnowszy raport IDC pokazuje, że Apple po prostu zmiażdżyło konkurencję na liczącym sobie ponad miliard klientów rynku. W segmencie premium produkty Apple zostawiają daleko w tyle smartfony innych producentów.

Apple dominuje na najwyższej półce, gdzie ma aż 75,6 rynku. Taki właśnie wynik odnotowano za czwarty kwartał 2019 roku. Jest to rezultat aż o 41% lepszy od wyniku z analogicznego okresu 2018 roku. Sukces firma z Cupertino zawdzięcza przede wszystkim doskonałej sprzedaży iPhone 11, a także iPhone XR, iPhone 7 oraz iPhone 8. Strzałem w dziesiątkę okazało się obniżenie cen na te telefony, co przełożyło na wzmożone zainteresowanie nabywców. na tym nie koniec - świetnie sprzedawały się także smartwache Apple Watch (zwłaszcza wersj z numerem 3), słuchawki AirPods oraz tablety iPad.

Navkendar Singh z indyjskiego oddziału IDC wyjaśnia w wypowiedzi dla IANS: "obniżka cen była kluczem do sukcesu Apple, ale nie był to jedyny czynnik mający wpływ na zdominowanie rynku. Oprócz ceny atrakcyjne dla konsumentów były takie rzeczy, jak zwrot pieniędzy (cashback), promocje z okazji miesiąca świątecznego czy dodawanie do telefonów akcesoriów".

Przez lata w Indiach, w segmencie premium, dominował OnePlus. W ubiegłym kwartale nie ma powodów do narzekań - sprzedał ponad dwa miliony urządzeń, co jest wzrostem o 28% w porównaniu z czwartym kwartałem roku 2018, ale mimo to musiał ustąpić z pozycji lidera.

Źródło: 91Mobiles