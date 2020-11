Apple zmienia zestaw sprzedażowy iPad'a Pro - czy otrzymamy zasilacz?

Apple po cichu aktualizuje zestaw sprzedażowy iPad'a Pro 2020. Co z 18 W zasilaczem dołączonym do zestawu?

Apple w październiku 2020 roku przestało dołączać ładowarki do iPhone'a. Ruch ten wywołał spore zamieszanie, a gigant z Cupertino został posądzony o chęć dodatkowego zarabiania pieniędzy na akcesoriach. Firma informuje, że wszystko w związku z chęcią zadbania o środowisko, ale w ofercie pojawił nie nowy zasilacz.

Specjalnie dla najnowszych modeli iPhone'a, Apple zaprojektowało nową, 20 W ładowarkę, która zastąpiła w ofercie 18 W zasilacz znany z iPhone'a 11 Pro. Akcesorium to jest dedykowane dla użytkowników, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości szybkiego ładowania iPhone'a 12. Ładowarka została wyceniona na 99 zł.

Okazuje się, że w międzyczasie Apple zmieniło także zestaw sprzedażowy iPad'a Pro, który pojawił się na rynku w pierwszej połowie 2020 roku. Apple nie pochwaliło się tym na swoich stronach. Na szczęście firma nie zdecydowała się na usunięcie zasilacza z zestawu.

Nowo wyprodukowane modele iPad'a Pro 2020 dostarczane są z 20 W zasilaczem USB Typu C. To identyczna ładowarka, jak ta w prowadzona do sprzedaży jako akcesorium za 99 zł. Oznacza to, że w gratisie otrzymaliśmy nieco mocniejszy adapter. Nie powinno się to przełożyć na szybsze ładowanie iPad'a

Dlaczego Apple zdecydowało się na zmianę zasilacza, który dołączony jest do iPad'a Pro? Oczywiście chodzi o minimalizacje kosztów. Apple zaprzestało produkcji 18 W ładowarek po wycofaniu ze sprzedaży iPhone'a 11 Pro. Widocznie zapasy magazynowe właśnie się skończyły, w związku z czym iPad Pro dostarczany jest z 20 W zasilaczem. Identyczną ładowarkę znajdziemy w zestawie z bazowym iPad'em.

