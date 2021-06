Apple zmuszony do otwarcia biura w Rosji

Rosyjski parlament zmusza Apple i inne firmy technologiczne do otwarcia biur w Rosji.

źródło: apple.com

Po ostatnim głosowaniu rosyjskiego parlamentu, zagraniczne strony internetowe, które mają ponad pół miliona użytkowników dziennie w Rosji, będą musiały założyć lokalny oddział swojej firmy w tym kraju. Jeśli Apple, Google, Facebook czy inne tego typu firmy, nie zastosują się do nałożonych zasad, poniosą konsekwencje. Witryny zostaną oznaczone jako niezgodne z wyszukiwarkami w Rosji, a nawet mogą zostać całkowicie wykluczone z wyników wyszukiwania. Jeśli nie otworzą biur w Rosji, nie będą mogły się w niej nawet reklamować.

Rosja stwierdziła, że ​​tego typu strony internetowe działają poza jej jurysdykcją, więc jest to ruch mający na celu nadzorowanie tego, co dokładnie robią. Apple już wcześniej spełniło prośby o przechowywanie danych rosyjskich użytkowników w Rosji, dlatego podejrzewamy, że prawdopodobnie zastosuje się do tych nowych zasad i otworzy tam swoje nowe biuro.

Źródło: geeky-gadgets.com