Apple znów w sądzie! Chodzi o... ładowarki

Ostatnie miesiące w biurach Apple z pewnością nie należą do nudnych. Kolejny pozew sądowy jest pokłosiem premiery iPhone 13.

Apple ostatnio jest w centrum uwagi obserwatorów. Nie chodzi nam tutaj jedynie o niedawną premierę nowych urządzeń: iPada, iPada mini i iPhone'a 13. Od dłuższego czasu firma toczy sądowe batalie z Epic Store związane z App Store. Wielu producentów aplikacji dostępnych w tymże sklepie także zdecydowało się wstąpić na drogę sądową w związku z opłatami, jakie Apple sobie nalicza.

Wygląda jednak na to, że to wciąż nie koniec sądowych sporów giganta z Cupertino. Musi on przygotować się bowiem na kolejny pozew, tym razem pochodzący z... Brazylii. Czego będzie dotyczył?

Zobacz również:

Brazylijska organizacja zajmująca się prawami konsumenta w tym kraju zdecydowała się pozwać Apple w związku z ładowarkami do smartfonów iPhone. A raczej z ich brakiem. Organizacja ma zamiar pozwać amerykańską firmą za brak tychże w pudełkach sprzedażowych nowych iPhone'ów oraz twierdzi, że Apple powinno dostarczyć ładowarkę do każdej osoby, która zakupiła ich smartfony.

Nie jest to pierwszy przypadek tego typu działań w Kraju Kawy. Już w marcu 2021 roku Apple zostało ukarane grzywną w wysokości 1,9 miliona dolarów w podobnym procesie. Nie wpłynęło to jednak na decyzję Apple, aby sześć miesięcy później wypuścić na rynek iPhone'a 13, do którego, jak zapewne się domyślacie, ponownie nie dołączono ładowarki. Brazylijska organizacja jest zdania, że klient kupujący smartfona w takiej cenie ma prawo oczekiwać otrzymania ładowarki, a dodatkowy wydatek na jej osobny zakup jest przesadą.

Najciekawszy w tym wszystkim jest jednak fakt, że Apple pozwane jest nie za samą nieobecność ładowarki w pudełku, ale za brak czytelnej informacji dla klienta, że ten nie znajdzie jej w środku. Co prawda stosowna informacja widnieje na stronie Apple, jednak zdaniem brazylijskiej organizacji jest ona niewystarczająca.

Jesteśmy ciekawi w jakim kierunku potoczy się ten proces i jak Apple się do niego odniesie. Jednak biorąc pod uwagę niedawne postanowienia Komisji Europejskiej w sprawie harmonizacji standardu ładowarek, spodziewamy się, że Apple prędzej zrezygnuje z możliwości ładowania przewodowego, niż ponownie umieści je w pudełku.